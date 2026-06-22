Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda attığı gollerle turnuva tarihinin en golcüsü olurken aynı zamanda birçok rekor kırarak futbol tarihine adını bir kez daha yazdırdı.
Messi, Cezayir ile oynanan karşılaşmada attığı gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekorunu egale etmişti.
Avusturya karşısında da gol atmayı başaran Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 17'ye yükselterek turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.
ALTINCI DÜNYA KUPASI DENEYİMİ
38 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkarak altı farklı turnuvada oynayan ilk futbolcu oldu.
EN YÜKSEK GOL KATKISI
Messi, Cezayir maçındaki performansıyla Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısına ulaşan isim olmayı da başardı. Turnuva kariyerinde 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gole doğrudan katkı sağlayarak, 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bıraktı.
HAT-TRICK VE YAŞ REKORU
Turnuvada ilk kez hat-trick yapan Messi, aynı zamanda bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti (38 yaş 357 gün).
ÜST ÜSTE GOL SERİSİ
Tecrübeli futbolcu, Avusturya karşısında attığı golle birlikte Dünya Kupası'nda forma giydiği üst üste 6 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
MBAPPE TAKİPTE
Turnuvanın gol krallığı yarışında Kylian Mbappe üçüncü sırada yer alıyor.
Üçüncü Dünya Kupası deneyimini yaşayan Fransız yıldız, attığı 14 golle listede Brezilyalı Ronaldo Nazário'nun önünde, Alman Gerd Müller ile dördüncü sırayı paylaşıyor.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0