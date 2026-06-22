Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda attığı gollerle turnuva tarihinin en golcüsü olurken aynı zamanda birçok rekor kırarak futbol tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

calendar 22 Haziran 2026 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya karşısında ağları sarsan Lionel Messi, turnuva tarihinde attığı 17 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Messi, Cezayir ile oynanan karşılaşmada attığı gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekorunu egale etmişti.

Avusturya karşısında da gol atmayı başaran Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 17'ye yükselterek turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

ALTINCI DÜNYA KUPASI DENEYİMİ

38 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da sahaya çıkarak altı farklı turnuvada oynayan ilk futbolcu oldu.

EN YÜKSEK GOL KATKISI

Messi, Cezayir maçındaki performansıyla Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısına ulaşan isim olmayı da başardı. Turnuva kariyerinde 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gole doğrudan katkı sağlayarak, 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bıraktı.

HAT-TRICK VE YAŞ REKORU

Turnuvada ilk kez hat-trick yapan Messi, aynı zamanda bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti (38 yaş 357 gün).

ÜST ÜSTE GOL SERİSİ

Tecrübeli futbolcu, Avusturya karşısında attığı golle birlikte Dünya Kupası'nda forma giydiği üst üste 6 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

MBAPPE TAKİPTE

Turnuvanın gol krallığı yarışında Kylian Mbappe üçüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü Dünya Kupası deneyimini yaşayan Fransız yıldız, attığı 14 golle listede Brezilyalı Ronaldo Nazário'nun önünde, Alman Gerd Müller ile dördüncü sırayı paylaşıyor. 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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