Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa-Irak maçı fırtına riskinden ertelenebilir

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Pazartesi günü oynanacak Fransa-Irak maçı öncesi Philadelphia için gök gürültülü fırtına uyarısı yapıldı. Lincoln Financial Field'daki karşılaşmanın, yıldırım ve şiddetli yağış riski nedeniyle kesintiye uğrama veya geç başlama ihtimali bulunuyor.

calendar 22 Haziran 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Fransa-Irak maçı fırtına riskinden ertelenebilir
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanacak karşılaşma öncesi hava durumu endişesi yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pazartesi günü saat 23.00'te Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanacak maçın, bölgede beklenen gök gürültülü fırtınalar nedeniyle kesintiye uğrama riski taşıdığı belirtildi.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Philadelphia bölgesinde Pazartesi günü için öğleden sonra ve gece saatlerinde gök gürültülü fırtına ile şiddetli yağmur beklendiği aktarıldı.

CBS News'in haberine göre bazı gök gürültülü fırtınaların şiddetli hale gelmesi, hasar verici rüzgarlar, yoğun yıldırım ve yer yer hortum riski oluşturması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde şiddetli yağışın ani sellere yol açabileceği de kaydedildi.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ ETKİLENEBİLİR

Hava koşullarının kara ve hava trafiğini de etkileyebileceği ifade edildi.

Ayrıca Lincoln Financial Field'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ve Lemon Hill'de düzenlenen canlı yayın gibi açık hava etkinliklerinin ertelenmesi veya iptal edilmesi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle Fransa-Irak maçının kesintiye uğraması ya da başlama saatinin gecikmesi mümkün görülüyor.

YILDIRIMDA 30 DAKİKALIK BEKLEME

ABD'de uygulanan hava durumu protokolüne göre, yaklaşık 13 kilometrelik bir yarıçap içinde yıldırım düşmesi halinde 30 dakikalık zorunlu bekleme uygulanıyor. Her yeni yıldırım düşmesi, 30 dakikalık yeni bir duraklamayı beraberinde getiriyor.

CHELSEA-BENFICA MAÇI 4 SAAT 38 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Benzer hava koşulları, geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda da maçların kesintiye uğramasına neden olmuştu. Chelsea ile Benfica arasındaki son 16 turu maçı, gök gürültülü fırtınalar nedeniyle yaşanan çok sayıda kesinti sonrası 4 saat 38 dakika sürmüştü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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