Fransa-Irak maçı fırtına riskinden ertelenebilir

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Pazartesi günü oynanacak Fransa-Irak maçı öncesi Philadelphia için gök gürültülü fırtına uyarısı yapıldı. Lincoln Financial Field'daki karşılaşmanın, yıldırım ve şiddetli yağış riski nedeniyle kesintiye uğrama veya geç başlama ihtimali bulunuyor.
Philadelphia bölgesinde Pazartesi günü için öğleden sonra ve gece saatlerinde gök gürültülü fırtına ile şiddetli yağmur beklendiği aktarıldı.
CBS News'in haberine göre bazı gök gürültülü fırtınaların şiddetli hale gelmesi, hasar verici rüzgarlar, yoğun yıldırım ve yer yer hortum riski oluşturması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde şiddetli yağışın ani sellere yol açabileceği de kaydedildi.
MAÇIN BAŞLAMA SAATİ ETKİLENEBİLİR
Hava koşullarının kara ve hava trafiğini de etkileyebileceği ifade edildi.
Ayrıca Lincoln Financial Field'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ve Lemon Hill'de düzenlenen canlı yayın gibi açık hava etkinliklerinin ertelenmesi veya iptal edilmesi ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
Bu nedenle Fransa-Irak maçının kesintiye uğraması ya da başlama saatinin gecikmesi mümkün görülüyor.
YILDIRIMDA 30 DAKİKALIK BEKLEME
ABD'de uygulanan hava durumu protokolüne göre, yaklaşık 13 kilometrelik bir yarıçap içinde yıldırım düşmesi halinde 30 dakikalık zorunlu bekleme uygulanıyor. Her yeni yıldırım düşmesi, 30 dakikalık yeni bir duraklamayı beraberinde getiriyor.
CHELSEA-BENFICA MAÇI 4 SAAT 38 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ
Benzer hava koşulları, geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda da maçların kesintiye uğramasına neden olmuştu. Chelsea ile Benfica arasındaki son 16 turu maçı, gök gürültülü fırtınalar nedeniyle yaşanan çok sayıda kesinti sonrası 4 saat 38 dakika sürmüştü.
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