Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası zaferi Mısır'ı sokağa döktü!

Mısır Milli Takımı'nın Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek G Grubu'nda liderliğe yükselmesinin ardından ülkede geniş çaplı kutlamalar yapıldı.

calendar 22 Haziran 2026 14:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası zaferi Mısır'ı sokağa döktü!
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Mısır'da, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmesi ve G Grubu'nda liderliğe yükselmesi ülke genelinde büyük sevinçle karşılandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülkenin farklı kentlerinde sabahın erken saatlerinde sokaklar, kafeler ve spor kulüpleri taraftarların kutlamalarına sahne oldu. Maçın Kahire saatiyle sabaha karşı oynanmasına rağmen taraftarların karşılaşmayı yoğun şekilde takip ettiği görüldü.

Mısır genelinde 27 vilayette kutlamalar düzenlendi, spor kulüpleri ve kafeler taraftarlarla doldu, sosyal medyada ise galibiyete ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu sonuçla Mısır, 4 puanla grubunda liderliğe yükselirken, İran ve Belçika ikişer puanda kaldı, Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Mısır Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında Belçika ile 1-1, Yeni Zelanda ise İran ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mısır, gruptaki son maçında İran ile karşılaşacak.

- "Her zaman Mısır halkını mutlu etmeyi hayal ettim"

Mısır Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Her zaman Mısır halkını mutlu etmeyi hayal ettim. İkinci yarıda bilinen seviyemize döndük ve 3 golün ötesinde de kazanabilirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de milli takımı ve taraftarları tebrik ederek, "Bu galibiyet Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferidir ve milletimizin azmini yansıtmaktadır. Bu sonuç, güven ve kararlılıkla yolumuza devam etmek için umut verici bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Mısır Milli Takımı daha önce Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Yeni Zelanda ise İran ile 2-2 berabere kalmış, Belçika ile İran arasındaki ikinci maç 0-0 sona ermişti.

Mısır, İran karşısında alacağı beraberlikle 5 puana ulaşarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyebilecek. Galibiyet halinde ise grubu lider tamamlayacak.

Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

- Gazze'de Filistinliler, Mısır'ın Dünya Kupası grubunu lider tamamlamasını kutladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yol açtığı ağır insani koşullara rağmen, Mısır Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nu lider tamamlamasını kutladı.

Gazze'de onlarca genç, yıkılmış evlerin enkazları arasında kurulan büyük bir ekranda karşılaşmayı takip etti.

Maçın ardından Mısır'ın galibiyetiyle birlikte bölgede sevinç gösterileri düzenlendi.

Kutlamalara katılan Filistinliler, Mısır bayrakları taşıyarak "Yaşasın Mısır" sloganları attı, düdükler çaldı ve "Firavunlar" lakaplı Mısır Milli Takımı'nın grup liderliğine yükselmesinin sevincini paylaştı.

Filistinli aktivist Mahmud Zuaytir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey Mısır, Gazze'nin tamamı seni seviyor. Tebrikler Mısır. Sen sevinirken Gazze'yi de sevindir." ifadelerini kullandı.

Zuaytir, paylaşımına Mısır bayrağıyla kutlama yaptığı bir videoyu da ekledi.

Bir diğer Filistinli aktivist Mahmud Ekrem ise paylaşımında, "Gazze, Mısır'ı tebrik ediyor. Enkazın ve acının içinden, halkımızın sevincini paylaşacak kadar kalbimizde hâlâ yer var. Bugün Mısır Milli Takımı'nın galibiyeti, sevgi, kardeşlik ve ortak tarih bağlarıyla birbirine bağlı iki halkın ortak sevincidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivist Yasemin el-Hur da sosyal medya paylaşımında, "Ey Mısır, Gazze'nin tamamı seni seviyor. Tebrikler dünyanın annesi Mısır. Sevin ve Gazze'yi de sevindir. Çünkü kalpleri birleştiren sevinç daha güzeldir." ifadelerine yer verdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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