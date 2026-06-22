Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Tahran'da Dünya Kupası coşkusu

İranlılar milli takımlarının Dünya Kupası'ndaki ikinci maçını coşkuyla takip etti.

calendar 22 Haziran 2026 09:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Tahran'da Dünya Kupası coşkusu
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İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki "İran Mall" isimli alışveriş merkezine akın etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolseverler, Belçika ile karşılaşan milli takımlarına destek olmak için başkent Tahran'daki büyük mekanları ve kafeleri tercih etti.

Maçın takip edildiği yerlerden birisi de Orta Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olduğu iddia edilen "İran Mall" isimli alışveriş merkezi oldu.

İranlılar, burada kurulan dev ekranda ellerinde bayraklarla takımlarını destekledi.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, alışveriş merkezinde kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak maçı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Karşılaşmadan önce önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan İranlı taraftar Zeynelabidin Abdi, maçı ailesi ile birlikte takip etmeye geldiğini ve İran'ın 2-1 kazanacağını düşündüğünü söyledi.

İran milli takımını gönülden desteklediklerin ve bu desteklerini uzaktan dile getirdiklerini vurgulayan Zeynelabidin, "İran sevgisi ile buraya geldik. İnşallah kazanırız. Uzaktan da olsa enerjimizi gönderiyoruz. İnşallah kazanırlar ve İran halkını sevince boğarlar." dedi.

Hürmüz Feregani isimli taraftar da Belçika'yı yenerek güzel bir sevinç yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bana göre futbolun siyasetle bir ilgisi yok. Bizim çocuklarımız kendi işlerini en iyi şekilde yapabilir ve sahada görevlerini doğru şekilde yerine getirebilir." diye konuştu.

İran Milli Futbol Takımı, Belçika ile 0-0 berabere kalarak G grubundaki puanını 2'ye yükseltti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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