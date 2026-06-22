Uruguay'a Yeşil Burun çelmesi!
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maç 2-2 tamamlandı.
Uruguay, 44. dakikada Maxi Araujo ve 45+6. dakikada Agustin Canobbio'nun golleriyle Yeşil Burun Adaları karşısında ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Yeşil Burun Adaları, 61. dakikada Helip Varela'nın golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.
Yeşil Burun Adaları, İspanya beraberliğinin ardından Uruguay maçında da puan almayı başardı.
Bu sonucun ardından iki takım da grupta 2 puana yükseldi.
Uruguay, gruptaki bir sonraki maçında İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan karşısına çıkacak.
MUSLERA'DAN REKOR
Uruguay'ın 40 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera, Yeşil Burun Adaları maçında kaleyi korudu ve önemli bir rekor kırdı.
Muslera, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci olan Claudio Taffarel'in rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki deneyimli kaleci, Yeşil Burun Adaları'nın ikinci golünde ise büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.
Stat: Miami
⚽ Muslera'nın büyük hatası pahalıya patladı. pic.twitter.com/iN8ZZElJgN
— Sporx (@sporx) June 22, 2026
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)
Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)
Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela (Yeşil Burun Adaları), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio (Uruguay)
Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges (Yeşil Burun Adaları), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera (Uruguay)
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