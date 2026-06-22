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İbrahim Hacıosmanoğlu'dan eleştirilere yanıt! Fatih Terim'e cevap mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

calendar 22 Haziran 2026 08:06 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 08:07
Haber: Sporx.com
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İbrahim Hacıosmanoğlu'dan eleştirilere yanıt! Fatih Terim'e cevap mı?
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kendisine yönelik eleştiriler hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı okuyamıyor diyorlar. Ben yazılanı da okuyabiliyorum, konuşulanı da iyi anlıyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebinde saat saat aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Arkamda bagajım o yüzden böyle konuşurum." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Sırtındaki bagajın ağırlığının altında ezilenler, kalbindekini diliyle söyleyemeyenler, eliyle cevap verirler. Kalbimizden geleni dilimizden söylemeye devam edeceğiz. Herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. 85 milyonluk Türk milletine hayal kırıklığı yaşattık, onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizim de sızlıyor. Ama bunu telafi edecek olan yine bu çocuklardır ve telafi edeceklerine sonsuz inancımız var." sözlerini sarf etti.

FATİH TERİM'E CEVAP MI?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri, Fatih Terim'e cevap olarak yorumlandı.

NELER YAŞANDI?

Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçın ardından kendi YouTube kanalında mücadeleyi ve turnuvayı değerlendirmişti.

Terim açıklamasında, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." demişti.

Terim'in değerlendirmelerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."

FATİH TERİM'DEN YANIT

Fatih Terim, Paraguay maçı sonrası bu sözlere cevap vermişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Fatih Terim, "Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Konunun içine girmek istemiyorum. Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam de merkezindeyim." dedi.

Terim sözlerine şöyle devam etti, "Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Geçelim buraları." 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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