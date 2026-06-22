İbrahim Hacıosmanoğlu'dan eleştirilere yanıt! Fatih Terim'e cevap mı?
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Sırtındaki bagajın ağırlığının altında ezilenler, kalbindekini diliyle söyleyemeyenler, eliyle cevap verirler. Kalbimizden geleni dilimizden söylemeye devam edeceğiz. Herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. 85 milyonluk Türk milletine hayal kırıklığı yaşattık, onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizim de sızlıyor. Ama bunu telafi edecek olan yine bu çocuklardır ve telafi edeceklerine sonsuz inancımız var." sözlerini sarf etti.
FATİH TERİM'E CEVAP MI?
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri, Fatih Terim'e cevap olarak yorumlandı.
NELER YAŞANDI?
Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçın ardından kendi YouTube kanalında mücadeleyi ve turnuvayı değerlendirmişti.
Terim açıklamasında, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." demişti.
Terim'in değerlendirmelerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."
FATİH TERİM'DEN YANIT
Fatih Terim, Paraguay maçı sonrası bu sözlere cevap vermişti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Fatih Terim, "Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Konunun içine girmek istemiyorum. Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam de merkezindeyim." dedi.
Terim sözlerine şöyle devam etti, "Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Geçelim buraları."
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