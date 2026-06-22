Kylian Mbappe'den geleceği için mesaj
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, emekli olmadan önce MLS'e transfer olabileceğini söyledi.
Fransız yıldız, "Emekli olmadan önce belki MLS'te oynayabilirim, bilmiyorum. David Beckham, bana hep bu konuyu açıyor. (Gülerek)" dedi.
Irak karşılaşmasıyla 100. milli maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcüsü olma mücadelesi hakkında "Messi'nin gol atacağını biliyordum. O benim önümde olduğu için gol atmaya devam etmeliyim. Ama öncelikli olarak Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Dünya Kupası kariyerinde 14 golü bulunan ve 16'şar golle tüm zamanların en golcü oyuncuları Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi 2026'da geçme mücadelesi veren Mbappe; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak gördüğünü söyledi.
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|ABD
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|Avustralya
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|Türkiye
|2
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|A
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|1
|Meksika
|2
|2
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|6
|2
|Güney Kore
|2
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|0
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|Çekya
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|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
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|Av.
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|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|1
|0
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|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0