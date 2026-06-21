Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Conceiçao: "Ronaldo'ya pas atma zorunluluğumuz yok!"

Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

calendar 21 Haziran 2026 22:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Conceiçao: 'Ronaldo'ya pas atma zorunluluğumuz yok!'
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Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, Dünya Kupası'nda Özbekistan ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki futbolcu, özellikle takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Francisco Conceiçao, "Cristiano Ronaldo gibi bir golcü tarihte yok…" dedi.

Conceiçao, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez." diye konuştu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İran20202202
2Belçika20201102
3Yeni Zelanda10102201
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay10101101
3Suudi Arabistan201115-41
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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