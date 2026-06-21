Conceiçao: "Ronaldo'ya pas atma zorunluluğumuz yok!"
Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.
Francisco Conceiçao, "Cristiano Ronaldo gibi bir golcü tarihte yok…" dedi.
Conceiçao, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez." diye konuştu.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0