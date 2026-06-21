Lamine Yamal: 'Hayalim gerçek oldu'

Lamine Yamal: "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu.



Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." pic.twitter.com/hdSlKBzxLQ



— Sporx (@sporx) June 21, 2026