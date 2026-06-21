Lamine Yamal: "Hayalim gerçek oldu"
İspanya'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda gol atarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Attığı golle hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Yamal, "Bir önceki Dünya Kupası'nda maçları sınıfta izliyordum. Şimdi burada olmak gerçekten harika bir şey. Çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.
Lamine Yamal, "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." sözlerini sarf etti.
Lamine Yamal: "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu.
Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." pic.twitter.com/hdSlKBzxLQ
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
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