İspanya, ikinci maçında farklı kazandı
İspanya, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
YAMAL'DAN TARİHİ GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya, Lamine Yamal'ın 10. dakikada attığı golle Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçti. Yamal, Dünya Kupası kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Genç yıldız, Pele'nin ardından 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.
İspanyollar, Mikel Oyarzabal'ın 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle Suudi Arabistan karşısında devreyi 3-0 önde tamamladı.
İspanya'da ilk yarıda 2 gol atan Oyarzabal, Yamal'ın golünde de asisti yapan isim oldu.
GOLLERİ ATANLAR ÇIKTI
İspanya'da ilk yarıda ağları havalandıran Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, ikinci yarı öncesi oyundan çıktı. Yeremi Pino ve Ferran Torres oyuna dahil oldu.
İspanya, Hassan Al Tambakti'nin 49. dakikada kendi kalesine attığı golle Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti.
İspanya'da Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, bu sonucun ardından grupta 4 puana yükseldi. Suudi Arabistan, 1 puanda kaldı.
İspanya, gruptaki son maçında Uruguay ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları karşısında puan mücadelesi verecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı sürpriz beraberlikle Suudi Arabistan karşısına üzerinde baskıyla çıkan İspanya, Uruguay'a karşı başarılı savunması sayesinde turnuvaya 1 puanla başlayan rakibinin savunmasını çözmekte zorlanmadı.
Tribünlerin neredeyse tamamında kırmızı rengin hakim olduğu 68 bin kişilik Atlanta Stadı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal'ın topla buluştuğu anda çatının da etkisiyle muazzam bir tezahürat yükseldi.
18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tribünlerin beklentisine yanıt vermesi sadece 10 dakika sürdü. Sol kanattan Baena'nın yerden arka direğe pasında ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
Özgüveni yerine gelen İspanya'nın ceza alanında topla buluşmakta hiç zorlanmadığı ilk yarım saatlik bölümde Oyarzabal skor tabelasını iki kez değiştirdi.
21. dakikada Baena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, farkı ikiye çıkaran golü attı.
24. dakikada Porro'nun sağ taraftan ortasında, Cucurella'nın indirdiği topu Olmo kafayla Oyarzabal'a gönderdi. Arka direkte bomboş durumdaki Oyarzabal, tek vuruşla skoru 3-0 yaptı.
36. dakikada kaleci Al Owais'in hatalı pasında araya giren Oyarzabal'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top, üst direkten auta gitti.
İlk 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan İspanya, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.
49. dakikada sağ taraftan Baena'nın kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cucurella gelişine sert vurdu. Kaleci Al Owais'ten seken top direğin yanındaki Al Tambakti'ye çarparak ağlara gitti: 4-0.
Son Avrupa şampiyonu İspanya, mental ve taktik olarak oyuna hiç ortak olamayan Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
İspanya, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. H Grubu'ndaki diğer mücadelede Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.
Stat: Atlanta
Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Correa (Brezilya)
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Dk. 71 Ruiz), Olmo (Dk. 61 Merino), Rodri, Yamal (Dk. 46 Pino), Baena (Dk. 61 Williams), Oyarzabal (Dk. 46 Torres)
Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Al Amri (Dk. 61 Alhaji), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Dk. 90 Ghannam), Al Khaibari (Dk. 46 Kanno), Al Juwayr (Dk. 46 Al Hamdan), Al Brikan (Dk. 61 Al Shamat), Salem Al Dawsari
Goller: Dk. 10 Yamal, Dk. 21 ve 24 Oyarzabal, Dk. 49 Al Tambakti (kendi kalesine) (İspanya)
Sarı kartlar: Dk. 30 Salem Al Dawsari, Dk. 60 Kanno (Suudi Arabistan)
⚽Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçiriyor. pic.twitter.com/hdSlKBzxLQ https://t.co/IKFx3imWrV
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
⚽ Suudi Arabistan savunmasındaki hataların faturasını Oyarzabal kesti! pic.twitter.com/Z4oR7z4bJ7 https://t.co/fYyyXjmLwr
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
⚽ İspanya'dan harika organizasyon! Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/DWksswYZ2J https://t.co/Mq7IkK1g2c
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
⚽ İspanya, Suudi Arabistan karşısında ikinci yarıya da golle başladı ve 4-0'ı buldu. pic.twitter.com/a4FzSo1L30 https://t.co/o8Z3J45WZw
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
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