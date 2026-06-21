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İspanya, ikinci maçında farklı kazandı

İspanya, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

calendar 21 Haziran 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 21:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
İspanya, ikinci maçında farklı kazandı
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2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında İspanya, Suudi Arabistan ile karşılaştı. İspanya, ABD'de oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

YAMAL'DAN TARİHİ GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya, Lamine Yamal'ın 10. dakikada attığı golle Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçti. Yamal, Dünya Kupası kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.  Genç yıldız, Pele'nin ardından 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.

İspanyollar, Mikel Oyarzabal'ın 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle Suudi Arabistan karşısında devreyi 3-0 önde tamamladı.

İspanya'da ilk yarıda 2 gol atan Oyarzabal, Yamal'ın golünde de asisti yapan isim oldu.



GOLLERİ ATANLAR ÇIKTI

İspanya'da ilk yarıda ağları havalandıran Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, ikinci yarı öncesi oyundan çıktı. Yeremi Pino ve Ferran Torres oyuna dahil oldu.

İspanya, Hassan Al Tambakti'nin 49. dakikada kendi kalesine attığı golle Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti.

İspanya'da Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, bu sonucun ardından grupta 4 puana yükseldi. Suudi Arabistan, 1 puanda kaldı.

İspanya, gruptaki son maçında Uruguay ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları karşısında puan mücadelesi verecek.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı sürpriz beraberlikle Suudi Arabistan karşısına üzerinde baskıyla çıkan İspanya, Uruguay'a karşı başarılı savunması sayesinde turnuvaya 1 puanla başlayan rakibinin savunmasını çözmekte zorlanmadı.

Tribünlerin neredeyse tamamında kırmızı rengin hakim olduğu 68 bin kişilik Atlanta Stadı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal'ın topla buluştuğu anda çatının da etkisiyle muazzam bir tezahürat yükseldi.

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tribünlerin beklentisine yanıt vermesi sadece 10 dakika sürdü. Sol kanattan Baena'nın yerden arka direğe pasında ceza alanında hareketlenen Yamal, kayarak yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Özgüveni yerine gelen İspanya'nın ceza alanında topla buluşmakta hiç zorlanmadığı ilk yarım saatlik bölümde Oyarzabal skor tabelasını iki kez değiştirdi.

21. dakikada Baena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Oyarzabal, farkı ikiye çıkaran golü attı.

24. dakikada Porro'nun sağ taraftan ortasında, Cucurella'nın indirdiği topu Olmo kafayla Oyarzabal'a gönderdi. Arka direkte bomboş durumdaki Oyarzabal, tek vuruşla skoru 3-0 yaptı.

36. dakikada kaleci Al Owais'in hatalı pasında araya giren Oyarzabal'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top, üst direkten auta gitti.

İlk 45 dakikada oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan İspanya, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

49. dakikada sağ taraftan Baena'nın kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cucurella gelişine sert vurdu. Kaleci Al Owais'ten seken top direğin yanındaki Al Tambakti'ye çarparak ağlara gitti: 4-0.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, mental ve taktik olarak oyuna hiç ortak olamayan Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İspanya, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. H Grubu'ndaki diğer mücadelede Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.

Stat: Atlanta

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Correa (Brezilya)

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Dk. 71 Ruiz), Olmo (Dk. 61 Merino), Rodri, Yamal (Dk. 46 Pino), Baena (Dk. 61 Williams), Oyarzabal (Dk. 46 Torres)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Al Amri (Dk. 61 Alhaji), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Dk. 90 Ghannam), Al Khaibari (Dk. 46 Kanno), Al Juwayr (Dk. 46 Al Hamdan), Al Brikan (Dk. 61 Al Shamat), Salem Al Dawsari

Goller: Dk. 10 Yamal, Dk. 21 ve 24 Oyarzabal, Dk. 49 Al Tambakti (kendi kalesine) (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 30 Salem Al Dawsari, Dk. 60 Kanno (Suudi Arabistan)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay10101101
3Suudi Arabistan201115-41
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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