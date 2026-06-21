Acun Ilıcalı'dan A Milli Takım paylaşımı
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından A Milli Takım için paylaşımda bulundu.
"Bize Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren aynı milli takımımız değil mi?
Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası'ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor.
Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar."
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0