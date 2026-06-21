Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Oulai, Dünya Kupası'na damga vurdu!

Trabzonspor'un genç orta sahası Inao Oulai, Almanya karşısında ortaya koyduğu performansla hem bordo-mavili taraftarların hem de uluslararası futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

calendar 21 Haziran 2026 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Oulai, Dünya Kupası'na damga vurdu!
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Trabzonspor'un genç yıldızı Inao Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan genç orta saha, istatistikleri ve sahadaki etkili oyunuyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALMANYA KARŞISINDA PARLADI

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya'ya karşı orta sahada etkili bir görüntü çizen Oulai, top kullanımı, mücadele gücü ve oyun görüşüyle dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç oyuncunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformları da Oulai'yi maçın dikkat çeken isimleri arasında gösterdi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Mücadelede 73 kez topla buluşan Oulai, yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahadaki 35 pasının 32'sini doğru kullanan genç futbolcu, bu alanda yüzde 91'lik başarı oranına ulaştı.

Altı uzun pas denemesinin dördünde isabet sağlayan Oulai, oyun kurulumunda da takımına önemli katkı verdi. Genç oyuncu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, yaptığı 5 top sürme girişiminin tamamında başarılı oldu.

Savunmada da etkili bir performans ortaya koyan Oulai; 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma istatistiği üretti. Karşılaşmada 1 kilit pas veren genç yıldız, topu toplam 203.2 metre taşıyarak hücum geçişlerinde de önemli rol oynadı.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRDI

Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Oulai'nin Dünya Kupası'ndaki performansı bordo-mavili taraftarları da heyecanlandırdı. Devre arasında birçok kulübün radarına giren genç futbolcu, Almanya karşısındaki performansıyla potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

AFRİKA BASININDAN ÖVGÜ

Oulai'nin performansı uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Afrika futboluna yönelik yayın yapan platformlar genç oyuncuyu "Fildişi Sahili'nin yeni cevheri" olarak tanımlarken, birçok yorumcu Oulai'nin turnuvanın sürpriz yıldız adaylarından biri olabileceğini dile getirdi.

Afrika basınında yer alan analizlerde, Trabzonsporlu futbolcu için "2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri" değerlendirmesi yapılırken, genç oyuncunun gelecekte Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı. 
 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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