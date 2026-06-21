Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden eleştirilere tepki!
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda iki maçta yenilerek elenmesinin ardından gelen eleştirilere kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sinem Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere tepki gösterdi. Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na katılma başarısında da aynı oyuncu grubunun ve aynı kaptanın bulunduğunu hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
"DEĞİŞEN SADECE SİZİN BAKIŞINIZ"
Sinem Çalhanoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.
Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."
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