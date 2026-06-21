Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İran'a protestolu karşılama: Belçika maçı öncesi gerginlik

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta protestolarla karşılandı. Göstericiler, İran'ın antrenman yaptığı tesisin girişinde ve takım otelinin önünde slogan attı.

calendar 21 Haziran 2026 06:38 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 06:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İran'a protestolu karşılama: Belçika maçı öncesi gerginlik
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İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile oynayacağı maç öncesinde ABD'de protestolarla karşılandı.



Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PROTESTOCULAR TESİS ÖNÜNDE TOPLANDI

Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan İran kafilesi, kamp yapacağı otele geçti.

Protestocular da takım oteline giderek otel önünde slogan attı.

İLK MAÇ ÖNCESİNDE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelmişti. Protestocular, bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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