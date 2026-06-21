Klopp'tan Van der Vaart'a tepki: Van Dijk yorumu kızdırdı
Jürgen Klopp, Rafael van der Vaart'ın Virgil van Dijk hakkındaki yorumlarına sert çıktı. Eski Liverpool teknik direktörü, Van der Vaart'ın Hollanda-Japonya maçındaki değerlendirmesine yayınında yanıt verdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski Liverpool teknik direktörü, Cumartesi akşamı Alman yayın kuruluşu ARD'de, Hollanda ile Japonya arasında 2-2 sona eren Dünya Kupası maçında Oranje kaptanı Van Dijk hakkında yapılan değerlendirmelere yanıt verdi.
VAN DER VAART'TAN VAN DIJK ELEŞTİRİSİ
Rafael van der Vaart, maçın ardından Van Dijk'ın Japon forvet Ayase Ueda'yı gözden kaçırdığı bir anı değerlendirdi. Van Dijk'ın karşılaşmada gol atmasına rağmen, eski orta saha oyuncusu Hollandalı savunmacının performansından etkilenmediğini ortaya koydu.
Van der Vaart, bu pozisyonla ilgili dikkat çeken bir benzetme yaparak Van Dijk'in o anda bir Boeing 747'ye benzediğini söyledi.
KLOPP'TAN ELEŞTİREL YANIT
Van der Vaart'ın sözleri, Klopp'un tepkisini çekti. Alman teknik adam, "Rafael van der Vaart'tan bahsetmeye değer mi, emin değilim. Ama bir gün bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, onu tekrar ciddiye almaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Klopp, değerlendirmesinin devamında, "Sanki bir şey görüyor, bunu abartılı bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyor ve ardından sertçe saldırıyor gibi bir his uyandırıyor. Ama aslında o kadar da önemli değil." dedi.
LIVERPOOL'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Jürgen Klopp ve Virgil van Dijk, 2018 ile 2024 yılları arasında Liverpool'da birlikte çalıştı. Bu dönemde Hollandalı savunmacı, kulübün önemli isimlerinden biri haline gelirken Liverpool; Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig dahil olmak üzere birçok büyük kupa kazandı.
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