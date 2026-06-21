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Klopp'tan Van der Vaart'a tepki: Van Dijk yorumu kızdırdı

Jürgen Klopp, Rafael van der Vaart'ın Virgil van Dijk hakkındaki yorumlarına sert çıktı. Eski Liverpool teknik direktörü, Van der Vaart'ın Hollanda-Japonya maçındaki değerlendirmesine yayınında yanıt verdi.

calendar 21 Haziran 2026 04:24 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 07:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
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Klopp'tan Van der Vaart'a tepki: Van Dijk yorumu kızdırdı
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Jürgen Klopp, Rafael van der Vaart'ın Virgil van Dijk hakkındaki yorumlarının ardından eski Hollandalı futbolcuya yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski Liverpool teknik direktörü, Cumartesi akşamı Alman yayın kuruluşu ARD'de, Hollanda ile Japonya arasında 2-2 sona eren Dünya Kupası maçında Oranje kaptanı Van Dijk hakkında yapılan değerlendirmelere yanıt verdi.

VAN DER VAART'TAN VAN DIJK ELEŞTİRİSİ

Rafael van der Vaart, maçın ardından Van Dijk'ın Japon forvet Ayase Ueda'yı gözden kaçırdığı bir anı değerlendirdi. Van Dijk'ın karşılaşmada gol atmasına rağmen, eski orta saha oyuncusu Hollandalı savunmacının performansından etkilenmediğini ortaya koydu.

Van der Vaart, bu pozisyonla ilgili dikkat çeken bir benzetme yaparak Van Dijk'in o anda bir Boeing 747'ye benzediğini söyledi.

KLOPP'TAN ELEŞTİREL YANIT

Van der Vaart'ın sözleri, Klopp'un tepkisini çekti. Alman teknik adam, "Rafael van der Vaart'tan bahsetmeye değer mi, emin değilim. Ama bir gün bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, onu tekrar ciddiye almaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Klopp, değerlendirmesinin devamında, "Sanki bir şey görüyor, bunu abartılı bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyor ve ardından sertçe saldırıyor gibi bir his uyandırıyor. Ama aslında o kadar da önemli değil." dedi.



LIVERPOOL'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Jürgen Klopp ve Virgil van Dijk, 2018 ile 2024 yılları arasında Liverpool'da birlikte çalıştı. Bu dönemde Hollandalı savunmacı, kulübün önemli isimlerinden biri haline gelirken Liverpool; Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig dahil olmak üzere birçok büyük kupa kazandı.

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1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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