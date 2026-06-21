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Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgüler

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili galibiyetinin ardından Deniz Undav ve Leroy Sane'nin performanslarını değerlendirirken, Nico Schlotterbeck'in sakatlığı için MR sonucunu beklediklerini açıkladı.

calendar 21 Haziran 2026 03:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgüler
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükselen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



"DÜŞÜNMEDEN İKİ GOL ATTI!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelede attığı gollerle galibiyetin mimarlarından biri olan Deniz Undav'a övgü dolu sözler kullanan Nagelsmann, oyuncusunun saf bir golcü olduğunu vurguladı. Alman teknik adam, "O saf bir santrfor. Düşünmeden iki harika gol attı. Kaleyi nerede bulacağını çok iyi biliyor." ifadeleriyle Stuttgart forması giyen futbolcunun performansını değerlendirdi.

Turnuvada iki maçta sonradan oyuna dahil olan ve üç gol, iki asistlik katkı sağlayan Deniz Undav'ın ilk 11'de başlama ihtimaline de değinen Nagelsmann, bu konuda kesin bir karar vermediklerini belirtti.

Nagelsmann, "İlk 11'de başlaması mümkün. Ancak karar her iki yönde de olabilir. Rolünü olağanüstü şekilde yerine getiriyor. Şimdi yine onun ilk 11'de oynayıp oynamaması konuşulacak. Ama diğer taraftan bakarsanız, belki de onu bu akışın içinde bırakmak gerekir." dedi.

SCHLOTTERBECK ENDİŞESİ

Almanya'da tur sevincine Nico Schlotterbeck'in sakatlığı gölge düşürdü. İlk yarının ardından oyundan alınmak zorunda kalan savunma oyuncusunun durumuyla ilgili konuşan Nagelsmann, iç yan bağında problem olduğunu söyledi.

Başarılı teknik adam, Schlotterbeck'in durumunun iyi görünmediğini ve kesin sonucun yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Oyuncunun neden daha erken oyundan alınmadığına yönelik soruya da yanıt veren Nagelsmann, bu kararın büyük ölçüde taktiksel olduğunu ve Schlotterbeck'in ilk yarı boyunca görevini eksiksiz yerine getirdiğini dile getirdi.



SANE'NİN PERFORMANSINA DESTEK

Karşılaşmada Leroy Sane'nin performansını da değerlendiren Julian Nagelsmann, oyuncusunun mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.

Sane'nin oyundan alınmasının kötü performans nedeniyle olmadığını belirten Nagelsmann, "Leroy Sane son derece çalışkandı ve ilk yarıda 6-7 kez top kazandı. Ondan zaten bunu talep ediyoruz. İlk yarıda alanlar çok dardı. Gol atamadı ya da asist yapamadı ama onu performansı yüzünden oyundan almadık. Sadece Jamie Leweling ile takıma tazelik ve dinamizm katmak istedik." açıklamasında bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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