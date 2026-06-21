Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgüler

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili galibiyetinin ardından Deniz Undav ve Leroy Sane'nin performanslarını değerlendirirken, Nico Schlotterbeck'in sakatlığı için MR sonucunu beklediklerini açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükselen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"DÜŞÜNMEDEN İKİ GOL ATTI!"
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Mücadelede attığı gollerle galibiyetin mimarlarından biri olan Deniz Undav'a övgü dolu sözler kullanan Nagelsmann, oyuncusunun saf bir golcü olduğunu vurguladı. Alman teknik adam, "O saf bir santrfor. Düşünmeden iki harika gol attı. Kaleyi nerede bulacağını çok iyi biliyor." ifadeleriyle Stuttgart forması giyen futbolcunun performansını değerlendirdi.
Turnuvada iki maçta sonradan oyuna dahil olan ve üç gol, iki asistlik katkı sağlayan Deniz Undav'ın ilk 11'de başlama ihtimaline de değinen Nagelsmann, bu konuda kesin bir karar vermediklerini belirtti.
Nagelsmann, "İlk 11'de başlaması mümkün. Ancak karar her iki yönde de olabilir. Rolünü olağanüstü şekilde yerine getiriyor. Şimdi yine onun ilk 11'de oynayıp oynamaması konuşulacak. Ama diğer taraftan bakarsanız, belki de onu bu akışın içinde bırakmak gerekir." dedi.
SCHLOTTERBECK ENDİŞESİ
Almanya'da tur sevincine Nico Schlotterbeck'in sakatlığı gölge düşürdü. İlk yarının ardından oyundan alınmak zorunda kalan savunma oyuncusunun durumuyla ilgili konuşan Nagelsmann, iç yan bağında problem olduğunu söyledi.
Başarılı teknik adam, Schlotterbeck'in durumunun iyi görünmediğini ve kesin sonucun yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağını ifade etti.
Oyuncunun neden daha erken oyundan alınmadığına yönelik soruya da yanıt veren Nagelsmann, bu kararın büyük ölçüde taktiksel olduğunu ve Schlotterbeck'in ilk yarı boyunca görevini eksiksiz yerine getirdiğini dile getirdi.
SANE'NİN PERFORMANSINA DESTEK
Karşılaşmada Leroy Sane'nin performansını da değerlendiren Julian Nagelsmann, oyuncusunun mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.
Sane'nin oyundan alınmasının kötü performans nedeniyle olmadığını belirten Nagelsmann, "Leroy Sane son derece çalışkandı ve ilk yarıda 6-7 kez top kazandı. Ondan zaten bunu talep ediyoruz. İlk yarıda alanlar çok dardı. Gol atamadı ya da asist yapamadı ama onu performansı yüzünden oyundan almadık. Sadece Jamie Leweling ile takıma tazelik ve dinamizm katmak istedik." açıklamasında bulundu.
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