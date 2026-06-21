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Almanya son 32 biletini 90+4'te kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti ve ABD ile Meksika'nın ardından son 32'ye kaldı.

calendar 21 Haziran 2026 01:04 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 01:31
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Almanya son 32 biletini 90+4'te kaptı!
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. 

Almanya ise 68. dakikada Deniz Undav'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Deniz Undav, 90+4. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Inao Oulai mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında görev yaptı.

SİNGO SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo da ilk 11'de sahaya çıkarken, yaşadığı sakatlık nedeniyle 82. dakikada oyundan ayrıldı. 

Almanya'da ise Leroy Sane ilk 11'de sahaya çıkarken, 60. dakikada yerini Jamie Leweling'e bıraktı.

ALMANYA SON 32'Yİ GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Almanya, turnuvada son 32 biletini alan Meksika ve ABD'nin ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

E Grubu'nda son hafta maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao karşısında sahaya çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Toronto Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30. dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Diomande'nin ceza sahasına ortasında Diallo'nun vuruşu Brown'dan döndü. Seken topu önünde bulan Kessie'nin bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-1. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi. 68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı: 1-1.

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.

Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.

Stadyum: Toronto

Hakemler: Juan Benitez, Eduardo Cardozo (Paraguay), Milciades Saldivar (Peru)

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Dk. 46 Rüdiger), Brown, Nmecha, Pavlovic (Dk. 60 Amiri), Sane (Dk. 60 Leweling), Musiala (Dk. 60 Undav), Wirtz, Havertz (Dk. 85 Goretzka)

Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Singo (Dk. 82 Doue), Odilon, Agbadou, Konan, Sangare (Dk. 75 Seko Fofana), Diallo (Dk. 75 Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (Dk. 85 Pepe), Bonny (Dk. 75 Guessand)

Goller: Dk. 30 Kessie (Fildişi Sahili), Dk. 68 ve Dk. 90+4 Undav (Almanya)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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