Almanya son 32 biletini 90+4'te kaptı!
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti ve ABD ile Meksika'nın ardından son 32'ye kaldı.
BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
⚽Gol perdesini Fildişi Sahili açtı. Franck Kessie, boşta kalan topu ağlara gönderdi.
🇩🇪Almanya 0-1 Fildişi Sahili🇨🇮#FIFAWorldCuppic.twitter.com/PZfDC78cQS https://t.co/E4mfAYpnol
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
Almanya ise 68. dakikada Deniz Undav'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Deniz Undav, 90+4. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
⚽Amiri ortaladı, Deniz Undav tamamladı. Almanya beraberliği yakaladı.
🇩🇪Almanya 1-1 Fildişi Sahili🇨🇮#FIFAWorldCuppic.twitter.com/nCXuIhucNd https://t.co/39evXoqFYb
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
⚽Deniz Undav attı, Almanlar geri döndü. Almanya, Fildişi Sahili karşısında 2-1 önde.pic.twitter.com/w9M0fLvjmr https://t.co/KImiTiEXwB
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Inao Oulai mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında görev yaptı.
SİNGO SAKATLIK YAŞADI
Galatasaray forması giyen Wilfried Singo da ilk 11'de sahaya çıkarken, yaşadığı sakatlık nedeniyle 82. dakikada oyundan ayrıldı.
Almanya'da ise Leroy Sane ilk 11'de sahaya çıkarken, 60. dakikada yerini Jamie Leweling'e bıraktı.
Wilfried Singo'nun sakatlandığı pozisyon👇 pic.twitter.com/5zk6ltcTXN
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
ALMANYA SON 32'Yİ GARANTİLEDİ
Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Almanya, turnuvada son 32 biletini alan Meksika ve ABD'nin ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.
Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.
E Grubu'nda son hafta maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao karşısında sahaya çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Toronto Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30. dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Sol kanatta topla buluşan Diomande'nin ceza sahasına ortasında Diallo'nun vuruşu Brown'dan döndü. Seken topu önünde bulan Kessie'nin bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-1. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi. 68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı: 1-1.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.
Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.
Stadyum: Toronto
Hakemler: Juan Benitez, Eduardo Cardozo (Paraguay), Milciades Saldivar (Peru)
Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Dk. 46 Rüdiger), Brown, Nmecha, Pavlovic (Dk. 60 Amiri), Sane (Dk. 60 Leweling), Musiala (Dk. 60 Undav), Wirtz, Havertz (Dk. 85 Goretzka)
Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Singo (Dk. 82 Doue), Odilon, Agbadou, Konan, Sangare (Dk. 75 Seko Fofana), Diallo (Dk. 75 Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (Dk. 85 Pepe), Bonny (Dk. 75 Guessand)
Goller: Dk. 30 Kessie (Fildişi Sahili), Dk. 68 ve Dk. 90+4 Undav (Almanya)
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|Brezilya
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|Fas
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|İskoçya
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|4
|Haiti
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|Av.
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|Curacao
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|Av.
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|Hollanda
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|İsveç
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|Tunus
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|Yeni Zelanda
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|Belçika
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|Mısır
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|A
|Y
|Av.
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Irak
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|1
|1
|4
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|Avusturya
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|Cezayir
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|4
|Özbekistan
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|Takımlar
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|Av.
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|İngiltere
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|2
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|2
|Gana
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|3
|Panama
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|Hırvatistan
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