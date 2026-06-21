Almanya son 32 biletini 90+4'te kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişi Sahili, 30. dakikada'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Almanya ise 68. dakikada Deniz Undav'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Deniz Undav, 90+4. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.





Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Inao Oulai mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında görev yaptı.





SİNGO SAKATLIK YAŞADI





Galatasaray forması giyen Wilfried Singo da ilk 11'de sahaya çıkarken, yaşadığı sakatlık nedeniyle 82. dakikada oyundan ayrıldı.





Almanya'da iseilk 11'de sahaya çıkarken, 60. dakikada yerini'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Almanya, turnuvada son 32 biletini alan Meksika ve ABD'nin ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.





Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.



E Grubu'nda son hafta maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao karşısında sahaya çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Toronto Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30. dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti.



Sol kanatta topla buluşan Diomande'nin ceza sahasına ortasında Diallo'nun vuruşu Brown'dan döndü. Seken topu önünde bulan Kessie'nin bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-1. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi. 68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı: 1-1.



Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.



Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.



Stadyum: Toronto



Hakemler: Juan Benitez, Eduardo Cardozo (Paraguay), Milciades Saldivar (Peru)



Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Dk. 46 Rüdiger), Brown, Nmecha, Pavlovic (Dk. 60 Amiri), Sane (Dk. 60 Leweling), Musiala (Dk. 60 Undav), Wirtz, Havertz (Dk. 85 Goretzka)



Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Singo (Dk. 82 Doue), Odilon, Agbadou, Konan, Sangare (Dk. 75 Seko Fofana), Diallo (Dk. 75 Adingra), Kessie, Oulai, Diomande (Dk. 85 Pepe), Bonny (Dk. 75 Guessand)



Goller: Dk. 30 Kessie (Fildişi Sahili), Dk. 68 ve Dk. 90+4 Undav (Almanya)



