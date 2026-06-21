Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya'da hedef Suudi Arabistan galibiyeti

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçı öncesi kazanmak için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini belirterek, "Fikrimiz net, bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız" dedi.

calendar 21 Haziran 2026 02:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İspanya'da hedef Suudi Arabistan galibiyeti
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kazanmak için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ve bunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YAMAL'IN DURUMU

Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan De la Fuente, sakatlığını yeni atlatan ve Yeşil Burun Adaları ile oynanan ilk maçta 71. dakikada oyuna giren Lamine Yamal'ın son durumuna değindi.

İspanyol teknik adam, genç futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Doğru zamanda, en uygun şekilde süre alacaktır. Önemli olan, onun yeniden dönmüş olması. Arkadaşları gibi şampiyonada önemli bir rol oynamak için çok büyük bir arzu duymasıdır."

"RAKİPLERİ GERİYE YASLANMAYA ZORLUYORUZ"

İspanya'nın oyunu domine eden bir takım olduğunu vurgulayan De la Fuente, rakiplerin kendilerine karşı daha savunmacı bir anlayışla sahada yer aldığını belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, bu konuda şunları söyledi:

"Rakipleri ister istemez geriye yaslanmaya zorluyoruz. Keşke hepsi savunmada daha agresif bir tutum sergilese, öne doğru gelse ve bizi orta sahada daha fazla karşılamaya çalışsa. Ancak herkes kendi silahlarını, en doğru ve en uygun gördüğü şekilde kullanmak zorunda. Bizim de bu tür savunma sistemlerine karşı mücadele ederken ve bunlara hücum ederken daha isabetli olmamız gerekiyor."

"FİKRİMİZ NET"

Eleştiriler karşısında nasıl hissettiği sorulan Luis de la Fuente, motivasyonunun yüksek olduğunu ve Suudi Arabistan maçına tamamen odaklandıklarını dile getirdi.

De la Fuente, şu açıklamayı yaptı:

"Tam olarak 5-6 gün önce nasılsam öyleyim. Sorumluluğunun bilincinde, motive, heyecanlı. Tamamen pozitifim ve aynı çizgide kalmak istiyorum. Mücadele etmek için büyük bir arzu duyuyorum. Yarınki maça çıkmak ve o rekabeti sahada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Ancak en çok da bu sorumluluğu hissetmeyi seviyorum."

"Maçı kazanmak için şu andan itibaren ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yarın bunu pratiğe dökmeye çalışacağız. Fikrimiz net. Ve şüphesiz ki yarın, karşılaşacağımız o büyük meydan okumaya ve turnuvanın gerektirdiği en üst düzeye hepimizin ayak uydurmasını isteyeceğiz. Çünkü yarın çok zorlu, çok çetin ve üst düzey bir maç bizi bekliyor."

SUUDİ ARABİSTAN'A ÖVGÜ

Suudi Arabistan futbolunun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten İspanyol teknik adam, rakiplerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. De la Fuente, Suudi Arabistan hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan büyük bir gelişim süreci içinde. Bunun nedenlerinden biri de liglerinin, orada oynayan birçok önemli oyuncunun katkısıyla çok fazla gelişiyor olması. Bu durum futbolcularından daha fazla talepkar olmayı gerektiriyor ve bu da milli takımlarına yansıyor. Her alanda çok geliştiler. Artık teknik açıdan, fiziksel açıdan, rekabetçilik açısından çok daha iyi futbolculara sahipler."

"4 yıl önce Arjantin'i yenebilecek kapasitede olduklarını zaten gösterdiler. Yani, iyi olmadığınız tek bir günde Arabistan ya da başka bir takım gelir, sizi ezip geçer ve üstelik bunu tamamen hak ederek yapar. Bu iş böyledir, performansımızın en iyisinde olmalıyız, çünkü aksi takdirde tren kaçar."

İspanya ile Suudi Arabistan arasındaki mücadele bugün TSİ 19.00'da oynanacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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