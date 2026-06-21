İspanya'da hedef Suudi Arabistan galibiyeti
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçı öncesi kazanmak için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini belirterek, "Fikrimiz net, bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız" dedi.
Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan De la Fuente, sakatlığını yeni atlatan ve Yeşil Burun Adaları ile oynanan ilk maçta 71. dakikada oyuna giren Lamine Yamal'ın son durumuna değindi.
İspanyol teknik adam, genç futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Doğru zamanda, en uygun şekilde süre alacaktır. Önemli olan, onun yeniden dönmüş olması. Arkadaşları gibi şampiyonada önemli bir rol oynamak için çok büyük bir arzu duymasıdır."
"RAKİPLERİ GERİYE YASLANMAYA ZORLUYORUZ"
İspanya'nın oyunu domine eden bir takım olduğunu vurgulayan De la Fuente, rakiplerin kendilerine karşı daha savunmacı bir anlayışla sahada yer aldığını belirtti.
Deneyimli çalıştırıcı, bu konuda şunları söyledi:
"Rakipleri ister istemez geriye yaslanmaya zorluyoruz. Keşke hepsi savunmada daha agresif bir tutum sergilese, öne doğru gelse ve bizi orta sahada daha fazla karşılamaya çalışsa. Ancak herkes kendi silahlarını, en doğru ve en uygun gördüğü şekilde kullanmak zorunda. Bizim de bu tür savunma sistemlerine karşı mücadele ederken ve bunlara hücum ederken daha isabetli olmamız gerekiyor."
"FİKRİMİZ NET"
Eleştiriler karşısında nasıl hissettiği sorulan Luis de la Fuente, motivasyonunun yüksek olduğunu ve Suudi Arabistan maçına tamamen odaklandıklarını dile getirdi.
De la Fuente, şu açıklamayı yaptı:
"Tam olarak 5-6 gün önce nasılsam öyleyim. Sorumluluğunun bilincinde, motive, heyecanlı. Tamamen pozitifim ve aynı çizgide kalmak istiyorum. Mücadele etmek için büyük bir arzu duyuyorum. Yarınki maça çıkmak ve o rekabeti sahada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Ancak en çok da bu sorumluluğu hissetmeyi seviyorum."
"Maçı kazanmak için şu andan itibaren ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yarın bunu pratiğe dökmeye çalışacağız. Fikrimiz net. Ve şüphesiz ki yarın, karşılaşacağımız o büyük meydan okumaya ve turnuvanın gerektirdiği en üst düzeye hepimizin ayak uydurmasını isteyeceğiz. Çünkü yarın çok zorlu, çok çetin ve üst düzey bir maç bizi bekliyor."
SUUDİ ARABİSTAN'A ÖVGÜ
Suudi Arabistan futbolunun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten İspanyol teknik adam, rakiplerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. De la Fuente, Suudi Arabistan hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan büyük bir gelişim süreci içinde. Bunun nedenlerinden biri de liglerinin, orada oynayan birçok önemli oyuncunun katkısıyla çok fazla gelişiyor olması. Bu durum futbolcularından daha fazla talepkar olmayı gerektiriyor ve bu da milli takımlarına yansıyor. Her alanda çok geliştiler. Artık teknik açıdan, fiziksel açıdan, rekabetçilik açısından çok daha iyi futbolculara sahipler."
"4 yıl önce Arjantin'i yenebilecek kapasitede olduklarını zaten gösterdiler. Yani, iyi olmadığınız tek bir günde Arabistan ya da başka bir takım gelir, sizi ezip geçer ve üstelik bunu tamamen hak ederek yapar. Bu iş böyledir, performansımızın en iyisinde olmalıyız, çünkü aksi takdirde tren kaçar."
İspanya ile Suudi Arabistan arasındaki mücadele bugün TSİ 19.00'da oynanacak.
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|A
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|Irak
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|1
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|3
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|3
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|Takımlar
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|Kolombiya
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|1
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|1
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
|1
|0
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|Takımlar
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|Y
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|1
|İngiltere
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|1
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|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
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|1
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|3
|Panama
|1
|0
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|Hırvatistan
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