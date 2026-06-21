Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jürgen Klopp: "Türkiye baskıya dayanamadı!"

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında konuştu.

calendar 21 Haziran 2026 00:13
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Jürgen Klopp: 'Türkiye baskıya dayanamadı!'
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Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Magenta TV'ye konuşan Klopp, Türkiye'nin elenmesinin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK BİR ACI ÇEKTİKLERİNİ BİLİYORUM"

"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek. Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler."

"ÜZERLERİNDEKİ BASI İNANILMAZ DERECEDE BÜYÜKTÜ"

Türk Milli Takımı üzerindeki beklentilerin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Alman çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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