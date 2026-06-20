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Hollanda, İsveç'i darmadağın etti!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti.

calendar 20 Haziran 2026 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 22:31
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hollanda, İsveç'i darmadağın etti!
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi. 

GAKPO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.

F Grubu'nun son hafta maçlarında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında sahaya çıkacak.

Stat: Houston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong (Dk. 59 Koopmeiners), Reijnders (Dk. 59 Til), Malen (Dk. 46 Summerville), Gakpo (Dk. 90 Noa Lang), Brobbey (Dk. 72 Depay)

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson (Dk. 55 Elanga), Karlström (Dk. 55 Zeneli), Yasin Ayari (Dk. 79 Taha Ali), Gudmundsson (Dk. 90 Stroud), Nygren (Dk. 55 Bergvall), Gyökeres, Isak

Goller: Dk. 5 ve 17 Brobbey, Dk. 47 ve 54 Gakpo, Dk. 89 Summerville (Hollanda), Dk. 59 Elanga (İsveç)

Sarı kartlar: Dk. 53 Gudmundsson, Dk. 75 Yasin Ayari, Dk. 80 Bergvall (İsveç)

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Hollanda, İsveç'i darmadağın etti!
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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