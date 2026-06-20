Cristian Baroni: "Türkiye'nin acı çekmesini görmek üzücü"
Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı oyuncusu Cristian Baroni, Dünya Kupası'na veda eden Türkiye için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Baroni, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin böyle acı çekmesini görmek çok üzücü. Onların bir üst tura çıkmasını gerçekten çok istiyordum ama şimdi başımızı kaldırıp hazırlanmanın ve bir sonraki Dünya Kupası'nda daha da güçlü bir şekilde geri dönmenin zamanı geldi. Hepimiz birlikteyiz!"
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|Fas
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|İskoçya
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|Haiti
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|İsveç
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|1
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|Japonya
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|Hollanda
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|Tunus
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|Yeni Zelanda
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|İran
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|Belçika
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|4
|Mısır
|1
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|1
|Uruguay
|1
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Takımlar
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|Norveç
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|Irak
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|0
|1
|0
|1
|1
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|3
|Portekiz
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
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|1
|1
|3
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|Av.
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|1
|0
|0
|4
|2
|2
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|2
|Gana
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|1
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|1
|0
|1
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|3
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|Hırvatistan
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|0
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|1
|2
|4
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