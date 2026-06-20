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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

A Milli Takım'da Antonio Conte gerçeği!

Evren Göz, Sporx YouTube kanalında Stefan Kuntz öncesi Antonio Conte ile görüşüldüğünü duyurdu.

calendar 20 Haziran 2026 13:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 13:14
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
A Milli Takım'da Antonio Conte gerçeği!
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A Milli Takımımımız'ın Paraguay'a 2-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda ettiği maç ve takımdaki son durum Sporx YouTube kanalında Evren Göz, Senad Ok ve Ergin Aslan tarafından yorumlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Programda Evren Göz, "Kuntz'tan önce Antonio Conte'ye gidildi. İkinci teknik direktör Shevchenko, üçüncü teknik direktör Kuntz olmuştu. İtalyan stilinden devam edeceksek eğer Conte kabul ederse, Montella gönderilecekse ve o modelden devam edeceksek üst sürüm gibi, güncelleme gibi... İstediği rakam 7-8 milyon Euro'ydu yıllık. Montella gönderilecekse, en doğru isim Conte olacaktır." haberini verdi.

"CONTE ÇOK MANTIKLI"

Ergin Aslan, Evren Göz'ün Conte haberine "Conte çok mantıklı geldi. Conte'nin takımındaki adam, ben şurada burada oynuyorum yapamaz. Hedef neyse, maç neyse en idealinden hava görürüz. Değişir mi Montella, özünde değişmez." yorumunu yaptı.

"BAŞARMAK İÇİN GELİYORSA OLUR"

Senad Ok ise "Buraya para için değil de bir şey başarmak için geliyorsa olur." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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