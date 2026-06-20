Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Kerem Aktürkoğlu, Vincenzo Montella'nın geleceği hakkındaki soruya yanıt verdi.
"Teknik ekip tarafından bir veda konuşması oldu mu?" sorusuna cevap veren Kerem Aktürkoğlu "Öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri." ifadelerini kullandı.
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|Tunus
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|Mısır
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|Hırvatistan
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