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Brezilya'ya Raphinha'dan kötü haber!

Brezilya'da sağ arka uyluk kasında sakatlık tespit edilen Raphinha, İskoçya maçında forma giyemeyecek.

calendar 20 Haziran 2026 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Brezilya'ya Raphinha'dan kötü haber!
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Brezilya Milli Takımı, yıldız futbolcu Raphinha'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), cumartesi günü yapılan kontroller sonucunda 27 yaşındaki oyuncunun sağ arka uyluk kasında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan görüntüleme testlerinin ardından sakatlığı doğrulanan Raphinha'nın, Dünya Kupası için ABD'de bulunan Brezilya Milli Takımı kampında kalmaya devam edeceği ve tedavisinin milli takım sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği belirtildi.

CBF'den yapılan açıklamada, "Raphinha'nın bugün gerçekleştirilen görüntüleme tetkiklerinde sağ arka uyluk bölgesinde kas sakatlığı tespit edilmiştir. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmesi amacıyla milli takım sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

HAİTİ MAÇINDA SAKATLANDI

Raphinha, Brezilya'nın cuma günü Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Karşılaşmanın ardından CBF, oyuncunun sağ arka uyluk kasında ağrı hissettiğini açıklamış, yapılan detaylı kontroller sonucunda sakatlık kesinlik kazanmıştı.

AYNI BÖLGEDE BEŞİNCİ SAKATLIK

Öte yandan bu sakatlık, Raphinha'nın bu sezon sağ uyluk bölgesinde yaşadığı beşinci problem olarak kayıtlara geçti.

Yıldız futbolcu, eylül ayından bu yana aldığı darbeler, kas zorlanmaları ve farklı kas problemleri nedeniyle hem Barcelona hem de Brezilya Milli Takımı formasıyla birçok maçta takımını yalnız bırakmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fildişi Sahili22002026
2Almanya21017253
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2İsveç21016603
3Japonya10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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