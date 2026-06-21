2026 Dünya Kupası'nda Ekvador-Curaçao maçı golsüz bitti
Ekvador ile Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelede golsüz berabere kaldı. İki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla ülkesinin ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.
Stat: Kansas
Hakemler: Ning Ma (Çin), Fei Zhou (Çin), Saud Al-Maqaleh (Katar)
Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 83 Preciado), Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Alcivar (Dk. 46 Rodriguez), Estupinan (Dk. 70 Angulo), Plata, Valencia, Yeboah (Dk. 89 Caicedo)
Curaçao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Fonville (Dk. 76 Eijma), Leandro Bacuna, Chong (Dk. 76 Margaritha), Floranus, Comenencia (Dk. 84 Roemeratoe), Juninho Bacuna (Dk. 75 Gorre), Locadia (Dk. 83 Kastaneer)
Sarı kartlar: Dk. 38 Alcivar (Ekvador), Dk. 39 Leandro Bacuna, Dk. 53 Juninho Bacuna, Dk. 56 Comenencia, Dk. 75 Gaari, Dk. 90+1. Kastaneer (Curaçao)
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|Türkiye
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|Katar
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|7
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|Fas
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|1
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|3
|İskoçya
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|3
|4
|Haiti
|2
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|2
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|Av.
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|1
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|2
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|9
|2
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|Fildişi Sahili
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|2
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|Ekvador
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|Curacao
|2
|0
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|1
|1
|7
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|Takımlar
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|A
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|Hollanda
|2
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|7
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|4
|4
|2
|İsveç
|2
|1
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|6
|6
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|Japonya
|1
|0
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|2
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|4
|Tunus
|1
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|5
|-4
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|Takımlar
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
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|2
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|2
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|3
|Belçika
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|1
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|4
|Mısır
|1
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|Av.
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|1
|Uruguay
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|1
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
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|0
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|1
|S
|Takımlar
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|A
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|Av.
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|1
|Norveç
|1
|1
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|Irak
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|1
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|Arjantin
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|1
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|Avusturya
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|1
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|Ürdün
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|4
|Cezayir
|1
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|3
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|Takımlar
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|A
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|1
|Kolombiya
|1
|1
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|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
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|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
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|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
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|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
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