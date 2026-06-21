Japonya farklı kazandı: Tunus Dünya Kupası'na veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup etti. Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olarak kayıtlara geçen karşılaşmanın ardından Tunus, turnuvaya veda eden üçüncü takım oldu.
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu ikinci maçında Herve Renard yönetimindeki Tunus ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya karşı karşıya geldi.
Monterrey'deki Estadio BBVA'da oynanan mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.
DÜNYA KUPASI TARİHİNİN 1000. MAÇI
Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olan karşılaşmada Japonya, Tunus karşısında 4-0'lık galibiyet aldı.
TUNUS ELENDİ
Alınan bu sonuçla birlikte Tunus, turnuvaya veda etti. Tunus; Haiti ve A Milli Futbol Takımı'nın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen üçüncü takım oldu.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0