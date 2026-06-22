Belçika'dan Dünya Kupası'nda yine kayıp!
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalan Belçika, bu kez İran'ı geçemedi. Belçika ile İran arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Belçika, İran karşısında ilk yarıda etkisiz kaldı. İran'ın ilk yarıda Mehdi Taremi ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Belçika, ikinci yarıda İran kalesine etkili ataklar gerçekleştirdi ancak istediği golü bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı.
Nathan Ngoy'un 66. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından Belçika, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İran karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Belçika, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da galibiyetten uzak kaldı. Rudi Garcia'nın ekibi Belçika, gruptaki ilk maçında da Mısır ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bu sonucun ardından iki takım da grupta 2 puana yükseldi.
Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. İran, Mısır ile puan mücadelesi verecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika oldu. 3. dakikada Lukaku'yla gole yaklaşan Belçika, 9. dakikada İran kalecisini geçemedi. De Bruyne'nin şutunda savunmadan dönen topu De Cuyper tamamladı ancak kaleci Beiranvand gole izin vermedi.
Maçın 14. dakikasında İran etkili geldi. Belçika savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde Kanaani'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda kaleci Courtois son anda topu kornere çeldi.
İran 25. dakikada golü buldu ancak VAR'a takıldı. Kazanılan serbest vuruşta Safi, ceza yayı üzerindeki Taremi'ye yerden pasını gönderdi. Bu futbolcunun dönüp vuruşunda top filelerle buluştu. VAR uyarısı sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya Belçika etkili başlasa da İran 53. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Taremi'nin yakın mesafeden şutunda, kaleci Courtois uzanarak topu çıkardı ve gole engel oldu.
Belçika maçtaki en net fırsatı 59. dakikada buldu. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, kale sahası önüne pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top De Cuyper'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda İran kalecisi Beiranvand son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada Belçika 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Ngoy'un kaleciye gönderdiği geri pas kısa kalınca araya Taremi girdi ancak Ngoy, bu futbolcuyu düşürdü. Hakem Dario Herrera, Ngoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
İki takım da grupta puanını 2'ye yükseltti.
Stadyum: Los Angeles
Hakemler: Dario Herrera, Cristian Navarro, Gabriel Chade (Arjantin)
Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 58 Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin (Dk. 58 Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Dk. 58 Lukebakio), De Bruyne (Dk. 87 Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (Dk. 73 Theate)
İran: Beiranvand, Hardani (Dk. 46 Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi (Dk. Hosseinzadeh), Mohebi (Dk. 66 Torabi), Safi (Dk. 66 Mohammadi), Taremi
Kırmızı kart: Dk. 66 Ngoy (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 3 Lukaku (Belçika), Dk. 33 Ezatolahi (İran)
💥İran kalesinde inanılmaz pozisyon. pic.twitter.com/cbYbfyf90M
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
🔴Belçika, Ngoy'un kırmızı kart görmesinin ardından İran karşısında 10 kişi kaldı! pic.twitter.com/1Da3nvDFQN
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
Belçika, Beiranvand'ı bir türlü geçemiyor! Beiranvand, maçtaki 7. kurtarışını yaptı. pic.twitter.com/vGSPhWXvzS
— Sporx (@sporx) June 21, 2026
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0