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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Belçika'dan Dünya Kupası'nda yine kayıp!

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalan Belçika, bu kez İran'ı geçemedi. Belçika ile İran arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

calendar 22 Haziran 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 00:11
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Belçika'dan Dünya Kupası'nda yine kayıp!
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Belçika, İran karşısında ilk yarıda etkisiz kaldı. İran'ın ilk yarıda Mehdi Taremi ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Belçika, ikinci yarıda İran kalesine etkili ataklar gerçekleştirdi ancak istediği golü bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı.

Nathan Ngoy'un 66. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından Belçika, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İran karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Belçika, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da galibiyetten uzak kaldı. Rudi Garcia'nın ekibi Belçika, gruptaki ilk maçında da Mısır ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sonucun ardından iki takım da grupta 2 puana yükseldi.

Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. İran, Mısır ile puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika oldu. 3. dakikada Lukaku'yla gole yaklaşan Belçika, 9. dakikada İran kalecisini geçemedi. De Bruyne'nin şutunda savunmadan dönen topu De Cuyper tamamladı ancak kaleci Beiranvand gole izin vermedi.

Maçın 14. dakikasında İran etkili geldi. Belçika savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde Kanaani'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda kaleci Courtois son anda topu kornere çeldi.

İran 25. dakikada golü buldu ancak VAR'a takıldı. Kazanılan serbest vuruşta Safi, ceza yayı üzerindeki Taremi'ye yerden pasını gönderdi. Bu futbolcunun dönüp vuruşunda top filelerle buluştu. VAR uyarısı sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Belçika etkili başlasa da İran 53. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Taremi'nin yakın mesafeden şutunda, kaleci Courtois uzanarak topu çıkardı ve gole engel oldu.

Belçika maçtaki en net fırsatı 59. dakikada buldu. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, kale sahası önüne pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top De Cuyper'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda İran kalecisi Beiranvand son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Belçika 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Ngoy'un kaleciye gönderdiği geri pas kısa kalınca araya Taremi girdi ancak Ngoy, bu futbolcuyu düşürdü. Hakem Dario Herrera, Ngoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

İki takım da grupta puanını 2'ye yükseltti.

Stadyum: Los Angeles

Hakemler: Dario Herrera, Cristian Navarro, Gabriel Chade (Arjantin)

Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 58 Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin (Dk. 58 Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Dk. 58 Lukebakio), De Bruyne (Dk. 87 Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (Dk. 73 Theate)

İran: Beiranvand, Hardani (Dk. 46 Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi (Dk. Hosseinzadeh), Mohebi (Dk. 66 Torabi), Safi (Dk. 66 Mohammadi), Taremi

Kırmızı kart: Dk. 66 Ngoy (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 3 Lukaku (Belçika), Dk. 33 Ezatolahi (İran)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İran20202202
2Belçika20201102
3Yeni Zelanda10102201
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay10101101
3Suudi Arabistan201115-41
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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