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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ganalı büyücü, Harry Kane'i lanetledi!

Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, İngiltere ile oynanacak maç öncesinde Harry Kane'in karşılaşmada forma giyememesi için büyü yaptığını iddia ederek yeniden gündeme geldi.

calendar 22 Haziran 2026 17:23 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Ganalı büyücü, Harry Kane'i lanetledi!
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Kendisini "Çarşamba'nın Şeytanı" olarak tanıtan Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, İngiltere karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı diz sakatlığında etkisi olduğunu öne süren Bonsam, bu kez İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane'i hedef aldığını açıkladı.

"CİDDİ BİR SAKATLIK DİLEMİYORUM AMA..."

Gana ile İngiltere arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde Daily Star'a konuşan şaman, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Ülkeme karşı onu durdurmak yeterli olacaktır." ifadelerini kullanarak büyü yaptığını söyledi.

CRISTIANO RONALDO DETAYI

Bonsam, sahip olduğu güçleri "Kofi Oo Kofi" tapınağından aldığını belirtirken, ruhani şifa, koruma ve çeşitli ritüeller konusunda "Afrika'nın tek gerçek adamı" olduğunu savunuyor.

2014 yılındaki Ronaldo iddiasına da değinen Ganalı büyücü, tanrılarından aldığı özel bir tozu çeşitli bitkilerle karıştırdığını ve Portekizli yıldızın bir figürü üzerinde ritüeller gerçekleştirdiğini söylemişti. Ayrıca, dört köpek kullanarak "Kahwiri Kapam" adını verdiği özel bir spiritüel karışım hazırladığını da ileri sürmüştü.

"TAMAMEN RUHANİ BİR MÜDAHALENİN SONUCU"

Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın tıbbi yöntemlerle açıklanamayacağını savunan Bonsam, "Bugün dizinden, yarın kasığından sorun yaşar. Bu tamamen ruhani bir müdahalenin sonucudur" sözleriyle iddiasını dile getirmişti. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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