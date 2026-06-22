Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jeremy Doku baba oldu, Dünya Kupası kampına dönüyor

Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı Jeremy Doku, takıma geri dönecek

calendar 22 Haziran 2026 23:31
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Jeremy Doku baba oldu, Dünya Kupası kampına dönüyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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