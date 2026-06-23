Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mbappe'den Messi yorumu: "Aramızda rekabet yok"

Irak karşısında attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasına giren Kylian Mbappe, Lionel Messi ile kıyaslanmak istemediğini söyledi.

calendar 23 Haziran 2026 06:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 07:05
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Mbappe'den Messi yorumu: 'Aramızda rekabet yok'
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Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydeden Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Miroslav Klose'yi yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turnuvadaki gol sayısını 16'ya yükselten Fransız yıldız, 18 golle listenin zirvesinde yer alan Lionel Messi hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MESSI İLE REKABET YOK"

Maçın ardından Fransız basınına konuşan Mbappe, Messi'nin rekorunu hedefleyip hedeflemediği yönündeki soruya net yanıt verdi.

"Hayır, rekabet yok. Leo her zaman gol attı, hala gol atıyor ve her zaman gol atmaya devam edecek. Onun ne yaptığına bakmıyorum, yoksa daha fazlasını yapmak zorunda kalırdım. Benim için en önemli şey takımın ilerlemesi."




KLOSE'Yİ YAKALADI

Irak karşısında iki kez fileleri havalandıran Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Fransız yıldız böylece Alman futbolunun efsane isimlerinden Miroslav Klose ile aynı gol sayısına ulaşırken, turnuva tarihinin en golcü isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

DEMBELE'YE DESTEK

Mbappe, son dönemde performansı tartışılan takım arkadaşı Ousmane Dembele hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için büyük bir avantaj. O eşsiz ve özel bir futbolcu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olmak istiyoruz."

Irak karşısında bir gol ve bir asistle oynayan Dembele, Fransa'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün210123-13
4Cezayir200204-40
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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