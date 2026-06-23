Mbappe'den Messi yorumu: "Aramızda rekabet yok"
Irak karşısında attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasına giren Kylian Mbappe, Lionel Messi ile kıyaslanmak istemediğini söyledi.
"MESSI İLE REKABET YOK"
Maçın ardından Fransız basınına konuşan Mbappe, Messi'nin rekorunu hedefleyip hedeflemediği yönündeki soruya net yanıt verdi.
"Hayır, rekabet yok. Leo her zaman gol attı, hala gol atıyor ve her zaman gol atmaya devam edecek. Onun ne yaptığına bakmıyorum, yoksa daha fazlasını yapmak zorunda kalırdım. Benim için en önemli şey takımın ilerlemesi."
KLOSE'Yİ YAKALADI
Irak karşısında iki kez fileleri havalandıran Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya çıkardı.
Fransız yıldız böylece Alman futbolunun efsane isimlerinden Miroslav Klose ile aynı gol sayısına ulaşırken, turnuva tarihinin en golcü isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
DEMBELE'YE DESTEK
Mbappe, son dönemde performansı tartışılan takım arkadaşı Ousmane Dembele hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
"Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için büyük bir avantaj. O eşsiz ve özel bir futbolcu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olmak istiyoruz."
Irak karşısında bir gol ve bir asistle oynayan Dembele, Fransa'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.
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|O
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|A
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|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
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|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
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|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
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|2
|4
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|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Ürdün
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Cezayir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0