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Mbappe yine sahneye çıktı! Fransa rahat kazandı

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

calendar 23 Haziran 2026 03:48 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 04:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mbappe yine sahneye çıktı! Fransa rahat kazandı
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa ile Irak karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-0 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maviler, oyunun kontrolünü elinde tutarken Irak'ta Aymen Hussein yaşadığı sakatlık nedeniyle 26. dakikada yerini Al-Hamadi'ye bıraktı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken Fransa soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MBAPPE VE DEMBELE SAHNEDE

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fransa, 54. dakikada bir kez daha Mbappe ile ağları havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Ousmane Dembele sahneye çıktı. Tecrübeli yıldızın golüyle skor 3-0'a gelirken Dembele, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Fransa sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MBAPPE KLOSE'Yİ YAKALADI

Irak karşısında iki kez fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.

Fransız yıldız böylece turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 16 golü bulunan Alman efsane Miroslav Klose'yi yakaladı. Dünya Kupası tarihinin gol rekoru ise 18 golle Lionel Messi'ye ait.

MAÇA YILDIRIM ENGELİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı.

Stadyum çevresinde görülen yıldırım tehlikesi sonrası organizasyon komitesi "Şiddetli Hava Modu" uygulamasını devreye sokarken, oyuncuların sahaya çıkmasına izin verilmedi. Yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

SON MAÇ ÖNCESİ TUR GELDİ

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi. Maviler son maçında Norveç ile karşılaşacak. Irak ise Senegal karşısında ilk puanlarını arayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Olise, ceza alanı dışındaki Mbappe'ye yerden bir pas gönderdi. Mbappe ceza alanı ön çizgisinin gerisinde sol ayağıyla bir plase vuruş yaptı ve top uzak köşeden filelerle buluştu.

Maçın 26. dakikasında Irak, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitti. Irak'ta sakatlık yaşayan Hussein, su molası sırasında oyundan çıktı ve yerine Al Hamadi girdi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe, kalecinin önde olduğunu gördü ve ceza alanının uzağında bir noktadan kaleye şutunu gönderdi ve top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa, 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Irak savunmasındaki anlaşmazlıkta Tahseen'in kalecisine göndermek istediği pas, ceza sahası içindeki Dembele'nin önüne düştü ve Dembele topu Mbappe'ye aktardı ve o da Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kolay bir şekilde ağlara gönderdi.

Maçın 66. dakikasında fark üçe çıktı. Olise, ceza alanı sağ çaprazından Dembele'ye pasını aktardı. Dembele, topu kontrol edip uzak köşeye vuruşunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

Fransa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Philadelphia

Hakemler: Drew Fischer, Lyes Arfa, Micheal Barwegen (Kanada)

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde (Dk. 82 Gusto), Saliba, Kone, Olise (Dk. 68 Cherki), Rabiot, Dembele (Dk. 68 Doue), Mbappe (Dk. 90 Thuram), Barcola (Dk. 82 Akliouche)

Irak: Fadhil, Ali, Rahman, Doski, Tahseen (Dk. 60 Sulaka), Bayesh (Dk. 69 Farji), Qasem, Iqbal, Al-Ammari (Dk. 68 Sher), Ismael (Dk. 60 Amyn), Hussein (Dk. 26 Al-Hamadi)

Goller: Dk. 14 ve Dk. 54 Mbappe, Dk. 66 Dembele (Fransa)

Sarı kart: Dk. 6 Al-Ammari (Irak)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç22007256
2Fransa22006156
3Senegal200226-40
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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