Mbappe yine sahneye çıktı! Fransa rahat kazandı
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-0 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maviler, oyunun kontrolünü elinde tutarken Irak'ta Aymen Hussein yaşadığı sakatlık nedeniyle 26. dakikada yerini Al-Hamadi'ye bıraktı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken Fransa soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MBAPPE VE DEMBELE SAHNEDE
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fransa, 54. dakikada bir kez daha Mbappe ile ağları havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Ousmane Dembele sahneye çıktı. Tecrübeli yıldızın golüyle skor 3-0'a gelirken Dembele, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Fransa sahadan 3-0 galip ayrıldı.
MBAPPE KLOSE'Yİ YAKALADI
Irak karşısında iki kez fileleri havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükseltti.
Fransız yıldız böylece turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 16 golü bulunan Alman efsane Miroslav Klose'yi yakaladı. Dünya Kupası tarihinin gol rekoru ise 18 golle Lionel Messi'ye ait.
MAÇA YILDIRIM ENGELİ
Karşılaşmanın ikinci yarısı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı.
Stadyum çevresinde görülen yıldırım tehlikesi sonrası organizasyon komitesi "Şiddetli Hava Modu" uygulamasını devreye sokarken, oyuncuların sahaya çıkmasına izin verilmedi. Yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
SON MAÇ ÖNCESİ TUR GELDİ
Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi. Maviler son maçında Norveç ile karşılaşacak. Irak ise Senegal karşısında ilk puanlarını arayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Olise, ceza alanı dışındaki Mbappe'ye yerden bir pas gönderdi. Mbappe ceza alanı ön çizgisinin gerisinde sol ayağıyla bir plase vuruş yaptı ve top uzak köşeden filelerle buluştu.
Maçın 26. dakikasında Irak, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitti. Irak'ta sakatlık yaşayan Hussein, su molası sırasında oyundan çıktı ve yerine Al Hamadi girdi.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe, kalecinin önde olduğunu gördü ve ceza alanının uzağında bir noktadan kaleye şutunu gönderdi ve top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa, 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Irak savunmasındaki anlaşmazlıkta Tahseen'in kalecisine göndermek istediği pas, ceza sahası içindeki Dembele'nin önüne düştü ve Dembele topu Mbappe'ye aktardı ve o da Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kolay bir şekilde ağlara gönderdi.
Maçın 66. dakikasında fark üçe çıktı. Olise, ceza alanı sağ çaprazından Dembele'ye pasını aktardı. Dembele, topu kontrol edip uzak köşeye vuruşunu gönderdi ve top filelerle buluştu.
Fransa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Philadelphia
Hakemler: Drew Fischer, Lyes Arfa, Micheal Barwegen (Kanada)
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde (Dk. 82 Gusto), Saliba, Kone, Olise (Dk. 68 Cherki), Rabiot, Dembele (Dk. 68 Doue), Mbappe (Dk. 90 Thuram), Barcola (Dk. 82 Akliouche)
Irak: Fadhil, Ali, Rahman, Doski, Tahseen (Dk. 60 Sulaka), Bayesh (Dk. 69 Farji), Qasem, Iqbal, Al-Ammari (Dk. 68 Sher), Ismael (Dk. 60 Amyn), Hussein (Dk. 26 Al-Hamadi)
Goller: Dk. 14 ve Dk. 54 Mbappe, Dk. 66 Dembele (Fransa)
Sarı kart: Dk. 6 Al-Ammari (Irak)
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