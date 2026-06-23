Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

A Milli Takım'a devşirme forvet!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), golcü sıkıntısı çeken Milli Takım'da 'devşirme' bir santrfor için girişimlere başladığı öne sürüldü.

calendar 23 Haziran 2026 10:34
Haber: Sözcü
SPORX AI BAKIŞI
A Milli Takım'a devşirme forvet!
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A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katılım gösterdiğimiz Dünya Kupası'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 yenilerek turnvaya Haiti'den sonra veda eden ikinci takım oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-Yıldızlıların bu performansında öne çıkan sorunlardan biri de santrfor eksikliği oldu. Kadroda "saf santrfor" olarak değerlendirilen tek oyuncu, 21 yaşındaki Porto forması giyen Deniz Gül. Ancak Montella da ona şans vermek yerine daha önce sonuç aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu '9 numara' pozisyonunda sahaya sürdü. Sonuç ise hüsran oldu...

"TFF BİR FORMÜL GELİŞTİRMİŞ"

Mehmet Arslan'ın 'L1 Üçgen' adlı YouTube kanalında aktardığı bilgiye göre TFF, siyahi bir golcünün Milli Takım'a kazandırılması için girişimlere başladı. Arslan, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Santrfor konusunda Montella'nın çok ciddi bir şikayeti var. 'Türkiye'de ben Cenk Tosun'dan sonra bir santrfora sahip olamadım' diyor. Deniz Gül'ü yeterli görmüyor. bunun için bir formül geliştirmiş Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Bu formül ne kadar hayata geçer... Milli forma, Ay-Yıldız dediğimiz zaman içselleştiriyoruz, kutsallaştırıyoruz. Ancak bir devşirme modeline gidebilir TFF.

Bir devşirme golcüyü Avrupa Futbol Şampiyonaları elemelerinde görme şansımız var. Büyük olasılıkla siyahi bir forveti hazırlıyorlar."

AKILLARA TEK BİR İSİM GELDİ

Akıllara gelen ilk isim, 2022'de Stefan Kuntz'un Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptığı zamanda da gündeme gelen Rhian Brewster oldu. Kuntz, o dönem yaptığı bir paylaşımda "Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırmak için yaptığımız çalışmalarda Sheffield United - Blackpool maçını izledik" demiş ve iki takımın kadrolarında Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek tek oyuncu olarak Rhian Brewster öne çıkmıştı.

RHIAN BREWSTER KİMDİR?

2000'de Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Brester'ın babası ise Karayip ülkesi olan Barbados vatandaşı. Ancak İngiltere'de doğan ve İngiliz A Milli Takımı'na hiç çağrılmayan Brewster; İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında seçim yapma hakkına sahip.

Santrfor mevkiinde oynayan 1.80 boyundaki Brewster, Chelsea altyapısından yetişme. 26 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunda Liverpool U23'ten Sheffield United'a 26 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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