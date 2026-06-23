Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İşte A Milli Takım'da 62 şutun analizi...

Vincenzo Montella'nın, Dünya Kupası'nda 'Aslında ne kadar iyi' oynadığımızı ifade etmek için sığındığı şutların analizi ortaya çıktı...

calendar 23 Haziran 2026 10:08
Haber: Hürriyet
SPORX AI BAKIŞI
İşte A Milli Takım'da 62 şutun analizi...
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elenmemize yol açan 2-0'lık Avustralya ve 1-0'lık Paraguay mağlubiyetlerini değerlendirirken, iki maçta çektiğimiz şut sayısına dikkat çekip, "Böylesi 50 yılda bir olur, bize üst üste iki maçta denk geldi! Kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Kader bizden yana değildi" ifadelerini kullanmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Peki Montella haklı mıydı? Bu sorunun cevabını bulmak için 2026 Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan tüm maçların istatistikleri incelendi.

SAYISAL AÇIDAN HAKLI AMA...

'Nicelik' yani 'sayısal' açıdan bakacak olursak Montella haklı, zira millilerimiz iki karşılaşmada toplam 62 şut attı, ki ikinci maçlar itibariyle bu rakama ulaşan başka bir takım yok. Ancak 'nitelik' yönünden incelediğimizde bu şutların 'kaliteli' olmadığı ortaya çıkıyor. O şutların çoğunun çaresizlikten atıldığı, hatta önemli bir kısmında rakip oyuncular tarafından anında engellendiği için kaleye dahi gidemeyip 'teşebbüs' aşamasında kaldığı net. Şimdi gelelim detaylara...

GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADIK

Milli takımımız, Avustralya maçında 30 şut atarken, bunların 12'si kaleye ulaşamadı çünkü rakip futbolcular tarafından engellendi. Diğer 18 şutun 10'unda kaleyi tutturamayan futbolcularımız, 8'inde isabet sağladı, bunlarda da kaleci Patrick Beach'e takıldı. Paraguay karşılaşmasında attığımız 32 şutun 12'si yine rakip tarafından engellendiği için 'teşebbüs' aşamasında kalırken, 15'inde isabet sağlayamadık, 5'inde kaleyi tutturduk ama gol sevinci yaşayamadık.



EN ÇOK İSABETSİZ ŞUT ÇEKEN TAKIM

İki maçtaki rakamları toplayacak olursak; millilerimizin attığı 62 şutun 24'ü, rakip kaleye ulaşamadan engellendiği için 'şut girişimi' olarak kayıtlara geçti; 25'i isabetsiz oldu, 13'ü kaleyi buldu.

Evet, ikinci maçlar sonunda en çok şutu 'Bizim Çocuklar' attı ancak aynı zamanda 'en çok isabetsiz şut çeken' ve 'engellenenler' de onlar oldu.

'Peki Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlardaki şut istatistikleri nasıldı?' sorusunun cevabı da ortaya çıktı.

KANADA 6 GOL ATTI

'Bir maçta en fazla şutu engellenen takım' Kanada oldu. Turnuvanın ev sahipleri arasında yer alan Kanada, ikinci maçında karşılaştığı Katar'ı 6-0 mağlup ederken, tıpkı bizim Paraguay karşılaşmasında olduğu gibi rakip kaleye 32 şut atarken, bunların 14'ü rakip tarafından engellendi. Diğer şutların 8'i kaleyi bulmazken, 10'unda isabet sağlandı ve bunların sonucunda 6 gol geldi. Bu veri de Kanada'nın şutlarının kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.



KENAN YILDIZ'DAN 12 ŞUT!

Bireysel bazda yaptığımız incelemelerin sonucu da en az bir o kadar çarpıcı... En çok şut atan futbolcumuz Kenan Yıldız. Avustralya karşısında 45, Paraguay maçında 90 dakika oynayan Kenan tam 12 şut atarken bunların sadece 1'inde kaleyi tutturabildi, diğer 11 şutta isabet kaydedemedi. 11'er şut atan iki oyuncudan Arda Güler 3, Hakan Çalhanoğlu 2 kez isabet sağlarken, Merih Demiral 5 şut girişiminin 2'sinde başarılı oldu ancak bunlarda da fileleri havalandıramadı.  


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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