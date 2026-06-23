ABD'de futbola neden 'soccer' deniyor?
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden ABD'de futbolun "soccer" olarak adlandırılması yeniden dikkat çekti. Kelimenin kökeni sanılanın aksine ABD'ye değil, İngiltere'de kullanılan "association football" ifadesine dayanıyor.
SOCCER KELİMESİNİN KÖKENİ İNGİLTERE
İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki en bilinen farklardan biri, dünyanın en çok sevilen sporlarından birinin İngiltere'de "football", ABD'de ise "soccer" olarak adlandırılması. Modern futbolun temelleri, 1863 yılında İngiltere'de "association football" adıyla atıldı.
Dünyanın en eski ansiklopedilerinden Britannica'ya göre "soccer" kelimesinin Amerikan kökenli olduğu sıkça düşünülse de kelimenin kökeni İngiltere'ye dayanıyor.
ASSOCIATION FOOTBALL'DAN SOCCER'A
Futbolun kuralları İngiltere'de standart hale gelirken oyun iki ana dala ayrıldı: Rugby football ve association football. 1880'lerde Oxford Üniversitesi'nde dil bilimi üzerine eğitim alan öğrenciler, rugby football için "rugger", association football için ise "assoccer" ifadelerini kullandı.
"Assoccer" kelimesi zamanla kısalarak "soccer" haline geldi ve kampüs dışına da yayıldı. Ancak İngiltere'de "soccer" hiçbir zaman bir takma adın ötesine geçmedi.
ABD'DE FUTBOL AYRIŞMASI
ABD'de 19. yüzyılın sonlarında hem ragbi hem de futbolun bazı unsurlarını taşıyan farklı bir spor ortaya çıktı. Bu spor kısa sürede daha popüler hale geldi.
Tam adı "gridiron football" olan bu oyun, ülkede zamanla sadece "football" olarak anılmaya başladı. Bu nedenle association football oynayan Amerikalılar, kendi sporlarını adlandırmak için "soccer" kelimesini daha fazla benimsedi.
ABD, Amerikan futbolunu geliştirirken ayakla oynanan spora İngiltere'den gelen "soccer" adını kullanmayı tercih etti.
ABD SOCCER ADINDAN VAZGEÇMEDİ
1970'lere kadar İngiltere'de de "soccer" kelimesi yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak zamanla bu terim "fazla Amerikanca" algılanmaya başlayınca İngilizler tamamen "football" adına döndü.
ABD'de ise "football" denildiğinde akla Amerikan futbolu geldiği için "soccer" kullanımı devam etti. Kaynak metne göre ABD'nin futbola "soccer" demesinin nedeni bir inattan çok, ülkenin kendi futbol kültürünü bu isim üzerine kurmuş olması.
"SOCCER HER GEÇEN GÜN DAHA POPÜLER"
Amerikan Kolej Futbolu Şöhretler Müzesi Pazarlama Müdürü Paige Eskens, AA muhabirine yaptığı açıklamada ABD'de futbol denildiğinde akla Amerikan futbolunun geldiğini belirtti.
Eskens, "ABD'de Amerikan futbolu, 'soccer'dan daha fazla seviliyor ama soccer, ABD'de her geçen gün daha popüler bir spora dönüşüyor." dedi.
Amerikan futbolu ile soccer arasındaki tercihini Amerikan futbolundan yana kullandığını belirten Eskens, "Kişisel olarak 'soccer'a nazaran Amerikan futbolu izlemeyi daha çok seviyorum. Ama 'soccer'a da ilgi duyuyorum. Soccer birçok aksiyon, tutku içeriyor ve taraftarların coşkusu çok güzel." ifadelerini kullandı.
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