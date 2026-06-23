Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

ABD'de futbola neden 'soccer' deniyor?

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden ABD'de futbolun "soccer" olarak adlandırılması yeniden dikkat çekti. Kelimenin kökeni sanılanın aksine ABD'ye değil, İngiltere'de kullanılan "association football" ifadesine dayanıyor.

calendar 23 Haziran 2026 11:42
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD'de futbola neden 'soccer' deniyor?
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Futbola "soccer" diyen ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor. Dünya genelinde en çok izlenen ve oynanan sporlar arasında bulunan futbolun, ABD'de "soccer" olarak adlandırılması, turnuva sürecinde daha fazla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'na 16 şehir ev sahipliği yapıyor. Finale de ev sahipliği yapacak ABD'de ise 11 şehirde maçlar oynanıyor.

SOCCER KELİMESİNİN KÖKENİ İNGİLTERE

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki en bilinen farklardan biri, dünyanın en çok sevilen sporlarından birinin İngiltere'de "football", ABD'de ise "soccer" olarak adlandırılması. Modern futbolun temelleri, 1863 yılında İngiltere'de "association football" adıyla atıldı.

Dünyanın en eski ansiklopedilerinden Britannica'ya göre "soccer" kelimesinin Amerikan kökenli olduğu sıkça düşünülse de kelimenin kökeni İngiltere'ye dayanıyor.

ASSOCIATION FOOTBALL'DAN SOCCER'A

Futbolun kuralları İngiltere'de standart hale gelirken oyun iki ana dala ayrıldı: Rugby football ve association football. 1880'lerde Oxford Üniversitesi'nde dil bilimi üzerine eğitim alan öğrenciler, rugby football için "rugger", association football için ise "assoccer" ifadelerini kullandı.

"Assoccer" kelimesi zamanla kısalarak "soccer" haline geldi ve kampüs dışına da yayıldı. Ancak İngiltere'de "soccer" hiçbir zaman bir takma adın ötesine geçmedi.

ABD'DE FUTBOL AYRIŞMASI

ABD'de 19. yüzyılın sonlarında hem ragbi hem de futbolun bazı unsurlarını taşıyan farklı bir spor ortaya çıktı. Bu spor kısa sürede daha popüler hale geldi.

Tam adı "gridiron football" olan bu oyun, ülkede zamanla sadece "football" olarak anılmaya başladı. Bu nedenle association football oynayan Amerikalılar, kendi sporlarını adlandırmak için "soccer" kelimesini daha fazla benimsedi.

ABD, Amerikan futbolunu geliştirirken ayakla oynanan spora İngiltere'den gelen "soccer" adını kullanmayı tercih etti.

ABD SOCCER ADINDAN VAZGEÇMEDİ

1970'lere kadar İngiltere'de de "soccer" kelimesi yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak zamanla bu terim "fazla Amerikanca" algılanmaya başlayınca İngilizler tamamen "football" adına döndü.

ABD'de ise "football" denildiğinde akla Amerikan futbolu geldiği için "soccer" kullanımı devam etti. Kaynak metne göre ABD'nin futbola "soccer" demesinin nedeni bir inattan çok, ülkenin kendi futbol kültürünü bu isim üzerine kurmuş olması.

"SOCCER HER GEÇEN GÜN DAHA POPÜLER"

Amerikan Kolej Futbolu Şöhretler Müzesi Pazarlama Müdürü Paige Eskens, AA muhabirine yaptığı açıklamada ABD'de futbol denildiğinde akla Amerikan futbolunun geldiğini belirtti.

Eskens, "ABD'de Amerikan futbolu, 'soccer'dan daha fazla seviliyor ama soccer, ABD'de her geçen gün daha popüler bir spora dönüşüyor." dedi.

Amerikan futbolu ile soccer arasındaki tercihini Amerikan futbolundan yana kullandığını belirten Eskens, "Kişisel olarak 'soccer'a nazaran Amerikan futbolu izlemeyi daha çok seviyorum. Ama 'soccer'a da ilgi duyuyorum. Soccer birçok aksiyon, tutku içeriyor ve taraftarların coşkusu çok güzel." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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