Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda faciayı getiren 3 sebep!

Rakamlar, Dünya Kupası'nda ortaya çıkan fiyaskonun teknik ve taktik sorunlardan kaynaklandığını net olarak gösteriyor.

calendar 23 Haziran 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 12:03
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda faciayı getiren 3 sebep!
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda 'Final' hayali kurarken, 'Hüsran' yaşadık. Bu kadar özel yeteneklere sahip Bizim Çocuklar'ın 180 dakikalık performansı aslında sorunun kaliteden çok, organizasyonda olduğunu, teknik ve taktik yetersizliklerden kaynaklandığını gözler önüne seriyor. 'Pozitif' gibi görünen istatistiklerin 'Negatif' yönüne bakıldığında oklar Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı gösteriyor.

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Montella'nın kadrosunda doğal bir golcünün bulunmaması takıma pahalıya patladı. Opta verilerine göre Türkiye, 2 maçta toplam 62 şut çekti; bunların sadece 12'si kaleyi buldu. Şutların %51.4'ü ceza sahası dışından atıldı. Hatta çekilen şutların 29 tanesi, kaleye yaklaşık 22 metre veya daha uzak mesafelerden kalabalık savunma bloklarının üzerinden denendi. Bu tablo, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde bir takımın gol atamadan iki maçta ulaştığı en yüksek şut sayısı olarak kayıtlara geçti. Geçmişte bu istatistiğe sahip takımların en az 3 veya 4 gol atması da bu konudaki sıkıntıyı gözler önüne seriyor.

2- YILDIZLARA DESTEK VERİLMEDİ

Bizim Çocuklar, disiplinli ve alçak blok savunmalara karşı taktiksel acemiliğin de kurbanı oldu. Hem Avusturalya hem de Paraguay maçları neredeyse birbirinin kopyasıydı. Kompakt, derin savunma düzenleri düzenleriyle oyunun bizim hakimiyetimizde olmasına rakip izin verdi. Türkiye daha çok ceza sahası dışından şut atmaya zorlandı. Pozisyonlar disiplinli ve organize değildi, rakip de bunları memnuniyetle karşıladı. O yüzden %75 topa sahip olma oranına rağmen alternatif çözüm üretilemediği için kısır bir döngü yaşandı. Kenan ve Arda'ya destek verilmedi.

3- KRİTİK ANLARDA KAYIPLAR

Savunma anlamında Türkiye iki maçta da rakiplerine ezilmedi. Ne var ki en kritik eşiklerde yapılan ölümcül hatalar turnuvanın kaybedilmesinde başrolü oynadı. Alınan her iki mağlubiyette de Teknik Direktör Vincenzo Montella, takımın yakaladığı momentumu yanlış zamanda yaptığı hamlelerle bozdu. Mücadelelerin genelinde sergilenen dirençli oyuna rağmen, Ay-yıldızlı futbolcuların anlık bireysel hataları turnuvaya damga vurdu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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