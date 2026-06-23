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Beşiktaş, Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmak için Kayserispor forması giyen Bilal Bayazıt'ı gündemine aldığı ileri sürüldü.

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calendar 23 Haziran 2026 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:27
Haber: Sabah
Beşiktaş, Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Hull City'nin resmi teklif yaptığı 25 yaşındaki kalecinin, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KALECİ ROTASYONU YENİLENİYOR

Kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, yabancı kalecinin yanı sıra yerli bir ismi de kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Kayserispor forması giyen Bilal Bayazıt'ın geldiği ileri sürüldü.

BİLAL BAYAZIT İDDİASI

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un 27 yaşındaki file bekçisi Bilal Bayazıt'ın, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.

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