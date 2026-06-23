Beşiktaş, Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Hull City'nin resmi teklif yaptığı 25 yaşındaki kalecinin, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KALECİ ROTASYONU YENİLENİYOR
Kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, yabancı kalecinin yanı sıra yerli bir ismi de kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Kayserispor forması giyen Bilal Bayazıt'ın geldiği ileri sürüldü.
BİLAL BAYAZIT İDDİASI
Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un 27 yaşındaki file bekçisi Bilal Bayazıt'ın, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.
Kaleci rotasyonunu yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, yabancı kalecinin yanı sıra yerli bir ismi de kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Kayserispor forması giyen Bilal Bayazıt'ın geldiği ileri sürüldü.
BİLAL BAYAZIT İDDİASI
Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un 27 yaşındaki file bekçisi Bilal Bayazıt'ın, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.