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12 Dev Adam, İsviçre hazırlıklarına başladı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçı hazırlıklarına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 02:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, İsviçre hazırlıklarına başladı!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ve 6 Temmuz Pazartesi günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı takip etti.

Yarın Antalya'ya gidecek A Milli Takım, çalışmalarına burada devam edecek.

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