Nico Williams'tan geleceği için çarpıcı sözler

Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, geleceğine dair konuştu.
"BURADA MUTLUYUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Athletic Bilbao'da çok mutluyum. Sözleşmemin sonuna kadar [2035] burada kalmak isterim, böyle bir şey için hemen imza atardım ama futbolda her şeyin olabileceğini biliyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Williams, "Başkanın beni satmak istediğini düşünün. Kulüp bir nedenle beni göndermek istese, elbette gitmek zorunda kalırım ama bana kalsa, ömür boyu kalmak için imza atardım. Belki gelecekte bir şey olabilir ama şu anda durumum bu." diye konuştu.
BARCELONA VE BAYERN!
Nico Williams için özellikle geçen yıl Barcelona ve Bayern Münih iddiaları gündeme gelmişti. Athletic Bilbao, transfer haberlerinin ardından geçen yıl Williams'ın sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Athletic Bilbao'da geçen yıl 32 maçta süre bulan Nico Williams, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
"BURADA MUTLUYUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Athletic Bilbao'da çok mutluyum. Sözleşmemin sonuna kadar [2035] burada kalmak isterim, böyle bir şey için hemen imza atardım ama futbolda her şeyin olabileceğini biliyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Williams, "Başkanın beni satmak istediğini düşünün. Kulüp bir nedenle beni göndermek istese, elbette gitmek zorunda kalırım ama bana kalsa, ömür boyu kalmak için imza atardım. Belki gelecekte bir şey olabilir ama şu anda durumum bu." diye konuştu.
BARCELONA VE BAYERN!
Nico Williams için özellikle geçen yıl Barcelona ve Bayern Münih iddiaları gündeme gelmişti. Athletic Bilbao, transfer haberlerinin ardından geçen yıl Williams'ın sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Athletic Bilbao'da geçen yıl 32 maçta süre bulan Nico Williams, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.