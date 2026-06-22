Shakhtar Donetsk'ten 9 milyon euro'ya transfer

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ukrayna temsilcisi, Flamengo'dan sol kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 9 milyon euro bonservis ödeyecek.
Flamengo'nun U20 Takımı'na forma giyen Roberto, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 9 milyon euro bonservis ödeyecek.
Flamengo'nun U20 Takımı'na forma giyen Roberto, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.