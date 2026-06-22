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Shakhtar Donetsk'ten 9 milyon euro'ya transfer

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Flamengo'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu 9 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Shakhtar Donetsk'ten 9 milyon euro'ya transfer
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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ukrayna temsilcisi, Flamengo'dan sol kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 9 milyon euro bonservis ödeyecek.

Flamengo'nun U20 Takımı'na forma giyen Roberto, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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