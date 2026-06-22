Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer olduğu ilk günden itibaren Süper Lig'in kaderini değiştiren isimlerden birisi olan Abdülkerim Bardakcı yeni sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un planları içerisinde yer alıyor.
4 yıldır yaşanan şampiyonluklarda pay sahibi olan Abdülkerim, yeni sezonda da ilk 11'de planlanıyor.
Ancak bu bölgeye Abdülkerim, Wilfried Singo ve Davinson Sanchez'i zorlayacak bir takviye daha yapılacak.
4 yıldır yaşanan şampiyonluklarda pay sahibi olan Abdülkerim, yeni sezonda da ilk 11'de planlanıyor.
Ancak bu bölgeye Abdülkerim, Wilfried Singo ve Davinson Sanchez'i zorlayacak bir takviye daha yapılacak.