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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmaya takviye planlarına rağmen Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmeyecek!
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer olduğu ilk günden itibaren Süper Lig'in kaderini değiştiren isimlerden birisi olan Abdülkerim Bardakcı yeni sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un planları içerisinde yer alıyor.

4 yıldır yaşanan şampiyonluklarda pay sahibi olan Abdülkerim, yeni sezonda da ilk 11'de planlanıyor.

Ancak bu bölgeye Abdülkerim, Wilfried Singo ve Davinson Sanchez'i zorlayacak bir takviye daha yapılacak.

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