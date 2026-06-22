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Kulüpler TFF'de seçim istiyor; Hacıosmanoğlu için geri sayım

Türk futbolunda İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi için geri sayım resmen başladı. Kulüpler, statü değişikliği için gerçekleştirilecek genel kurulun seçimli yapılması konusunda TFF'ye şiddetli baskı yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 09:30
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Kulüpler TFF'de seçim istiyor; Hacıosmanoğlu için geri sayım
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Türk futbolunda perde arkasındaki sessizlik, yerini devasa bir fırtınaya bırakıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda elde ettiği sonuçların ardından harekete geçen muhalefet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini devirecek hamle için düğmeye bastı. TFF yönetimini köşeye sıkıştıran süreç, aslında hukuki bir zorunlulukla başladı.

Anayasa Mahkemesinin Tahkim Kurulunun yapısına ilişkin kesin kararı ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu harekete geçirmek zorunda bıraktı. TFF, statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplantıya çağıracak.

KULÜPLER MEMNUN DEĞİL

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu mecburi genel kurula seçim maddesi ekletmek için TFF'ye baskı yapmaya hazırlanan kulüpler, kongreyi İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi için bir "ayrılık" sahnesine çevirmeyi planlıyor.

Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana kullandığı sert dili, MHK'nin performansından duyulan kronik memnuniyetsizlik ve kulüplerin "10+4 yabancı kuralı" konusundaki taleplerinin görmezden gelinmesi bardağı taşırmıştı. En son Terim'le yaşanan "hesap" polemiği ise ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ÖNCÜ

Muhalefetin başını ise Galatasaray ve Beşiktaş çekiyor. Başakşehir'in de tam destek verdiği bu güçlü ittifak, kulüp başkanları düzeyinde gizli zirveler ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Normal şartlarda yönetimin 1 yıl daha süresi olduğunu savunan azınlıktaki kulüpler de artık ikna edilmiş durumda; çoğunluk net bir şekilde "hemen seçim" diyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu yönetiminin karşısına çıkarılacak isim ve ekip çoktan şekillendi.

Yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdüren Mustafa Eröğüt, Türk futbolunu yönetmeye aday olacak.

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