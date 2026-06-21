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Almanya, Brezilya'yı 5 sette yendi!

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 18:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya, Brezilya'yı 5 sette yendi!
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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)

Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)

Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14

Süre: 144 dakika

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