YKS'de Protez Tırnak Yasak mı? 2026 YKS Sınav Kuralları

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav uygulama kurallarında protez tırnak kullanımını yasaklayan özel bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle adaylar genel olarak protez tırnakla sınava giriş yapabiliyor.

ÖSYM yasaklı eşyalar listesinde protez tırnak var mı?

ÖSYM'nin sınav kılavuzlarında sınav binalarına alınmayacak eşyalar ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Yasaklı eşyalar arasında genellikle:

Cep telefonu

Akıllı saat

Kulaklık

Elektronik cihazlar

Kamera ve kayıt ekipmanları

Çanta ve cüzdan

yer alıyor.

Protez tırnak ise yasaklı eşyalar listesinde bulunmuyor.

Sınav günü nelere dikkat edilmeli?

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş kurallarını dikkatlice incelemesi gerekiyor.

Özellikle;

Geçerli kimlik belgesinin yanında bulunması,

Sınav giriş belgesinin alınması,

Yasaklı eşyaların sınav merkezine getirilmemesi,

Sınav saatinden önce okulda hazır olunması

önem taşıyor.

Takı ve aksesuar konusunda kural var mı?

Sınav güvenliği kapsamında adaylar girişlerde güvenlik kontrolünden geçirilebiliyor. Takı ve aksesuarlarla ilgili kurallar ÖSYM tarafından belirlenirken, protez tırnak günlük kullanım kapsamında değerlendiriliyor ve sınava girişe engel oluşturmuyor.

Ancak adayların güncel sınav kılavuzunu incelemeleri tavsiye ediliyor.

YKS adayları neden araştırıyor?

Sınav öncesinde sosyal medyada yayılan bazı iddialar nedeniyle adaylar protez tırnak, oje, takı ve benzeri konulardaki kuralları merak ediyor. Yetkililer, adayların yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanan resmi kuralları dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç: YKS'de Protez Tırnak Yasak mı?

Hayır, YKS'de protez tırnak kullanımını yasaklayan özel bir ÖSYM kuralı bulunmuyor. Protez tırnak, yasaklı eşyalar arasında yer almıyor. Adayların sınav günü resmi sınav kurallarına uymaları yeterli olacaktır.