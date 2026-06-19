İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı? M11 Metro Hattı Son Durum

İstanbul Havalimanı metrosu daha önce hizmete açılmış ve yolcuların kullanımına sunulmuştu. Ancak hat üzerinde gerçekleştirilen teknik çalışmalar nedeniyle belirli tarihlerde geçici sefer düzenlemeleri uygulanabiliyor.

M11 metro hattı çalışıyor mu?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy güzergahında hizmet veren M11 hattında, altyapı ve sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici süreli kapatma ve sefer düzenlemeleri yapılabildiği duyuruldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yeniden normal işletmeye dönmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı metrosunun geçici kapanma sürecinin ardından yeniden hizmete başlaması bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda çalışmaların güvenli şekilde tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı metrosu hangi duraklardan geçiyor?

M11 metro hattı yolculara;

Gayrettepe

Kağıthane

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İstanbul Havalimanı

Arnavutköy

gibi önemli duraklar üzerinden ulaşım imkanı sağlıyor.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümleri için çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'un farklı noktalarından havalimanına ulaşımın daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Sonuç: İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı?

Evet, İstanbul Havalimanı metrosu daha önce açılarak yolcu taşımaya başlamıştı. Ancak M11 hattında dönemsel teknik çalışmalar nedeniyle geçici sefer durdurmaları uygulanabiliyor. Güncel sefer durumu için resmi metro duyurularının takip edilmesi gerekiyor.