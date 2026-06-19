Haber Tarihi: 19 Haziran 2026 16:30 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 16:30

İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı? M11 Metro Hattı Son Durum

İstanbul'da havalimanına ulaşımda önemli bir yere sahip olan metro hattı hakkında vatandaşlar "İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattındaki son durum merak ediliyor.

İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı? M11 Metro Hattı Son Durum
Abone Ol
İstanbul Havalimanı metrosu daha önce hizmete açılmış ve yolcuların kullanımına sunulmuştu. Ancak hat üzerinde gerçekleştirilen teknik çalışmalar nedeniyle belirli tarihlerde geçici sefer düzenlemeleri uygulanabiliyor.
M11 metro hattı çalışıyor mu?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy güzergahında hizmet veren M11 hattında, altyapı ve sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle geçici süreli kapatma ve sefer düzenlemeleri yapılabildiği duyuruldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yeniden normal işletmeye dönmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı metrosunun geçici kapanma sürecinin ardından yeniden hizmete başlaması bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda çalışmaların güvenli şekilde tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı metrosu hangi duraklardan geçiyor?

M11 metro hattı yolculara;


Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İstanbul Havalimanı
Arnavutköy

gibi önemli duraklar üzerinden ulaşım imkanı sağlıyor.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümleri için çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'un farklı noktalarından havalimanına ulaşımın daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Sonuç: İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı?

Evet, İstanbul Havalimanı metrosu daha önce açılarak yolcu taşımaya başlamıştı. Ancak M11 hattında dönemsel teknik çalışmalar nedeniyle geçici sefer durdurmaları uygulanabiliyor. Güncel sefer durumu için resmi metro duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

Diğer Haberler

Göztepe'ye bir Brezilyalı golcü daha: Andre Henrique Göztepe Göztepe'ye bir Brezilyalı golcü daha: Andre Henrique
YKS'de Protez Tırnak Yasak mı? 2026 YKS Sınav Kuralları Gündem YKS'de Protez Tırnak Yasak mı? 2026 YKS Sınav Kuralları
Demba Ba, Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu Ligue 1 Demba Ba, Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu
Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı Futbol Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'den üç yıllık imza: Vedat Muriqi Fenerbahçe Fenerbahçe'den üç yıllık imza: Vedat Muriqi
Altay'da şirket çıkmazı TFF 3. Lig Altay'da şirket çıkmazı
İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı? M11 Metro Hattı Son Durum Gündem İstanbul Havalimanı Metrosu Açıldı mı? M11 Metro Hattı Son Durum
Allahyar Sayyadmanesh'ten yeni imza! Dünya Transferler Allahyar Sayyadmanesh'ten yeni imza!
Gaziantep'te kongre 26 Haziran'da Trendyol Süper Lig Gaziantep'te kongre 26 Haziran'da
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
2
Gardi, Galatasaray için pazarlıkta!
3
Fenerbahçe'den 3. transfer hamlesi: Malang Sarr
4
Galatasaraylı yıldıza, Leao ve Fernandes sürprizi!
5
Lucas Torreira'dan Icardi paylaşımı: "Kalıyor"
6
Zaniolo için sürpriz gelişme
7
Liverpool, Victor Munoz'u transfer etti!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.