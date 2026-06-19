Fenerbahçe'den 3. transfer hamlesi: Malang Sarr

Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 3. transferini yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Fransız stoper Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe yönetiminin, Sarr'ın menajeriyle ileri düzeyi sözleşme görüşmeleri yapacağı öğrenildi.
8 MİLYON EURO TALEP
Lens'ten net 1.5 milyon Euro kazanan Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
KARİYERİ
Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.
Fenerbahçe yönetiminin, Sarr'ın menajeriyle ileri düzeyi sözleşme görüşmeleri yapacağı öğrenildi.
8 MİLYON EURO TALEP
Lens'ten net 1.5 milyon Euro kazanan Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
KARİYERİ
Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.