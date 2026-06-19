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Fenerbahçe'den 3. transfer hamlesi: Malang Sarr

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'ın menajerini ileri düzeyde sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 15:16 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 15:37
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den 3. transfer hamlesi: Malang Sarr
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Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 3. transferini yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Fransız stoper Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe yönetiminin, Sarr'ın menajeriyle ileri düzeyi sözleşme görüşmeleri yapacağı öğrenildi.

8 MİLYON EURO TALEP

Lens'ten net 1.5 milyon Euro kazanan Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.

Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

KARİYERİ

Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.

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