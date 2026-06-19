19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışı için Çekya'da piste çıkacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 11:41 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi de TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini 11. sırada tamamlayarak, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, ilk 8 etapta topladığı 9 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 160

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

4. Pedro Acosta (İspanya): 132

5. Marc Marquez (İspanya): 108

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.