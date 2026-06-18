Brest Teknik direktörü Eric Roy, hayatını kaybetti

Futbol dünyası bugün şok bir haberle sarsıldı... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in teknik direktörü Eric Roy, 58 yaşında vefat etti.
Son üç buçuk yıldır pankreas kanseriyle boğuştuğu öğrenilen Eric Roy'un hastalığını basından gizli tutmayı tercih ettiği ve hastalıkla sessiz bir şekilde mücadele etmek istediği belirtildi.
2023 yılında Brest'in başına geçen Eric Roy, 2023-24 sezonunda Brest'i Ligue 1'de 3. sıraya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
Son üç buçuk yıldır pankreas kanseriyle boğuştuğu öğrenilen Eric Roy'un hastalığını basından gizli tutmayı tercih ettiği ve hastalıkla sessiz bir şekilde mücadele etmek istediği belirtildi.
2023 yılında Brest'in başına geçen Eric Roy, 2023-24 sezonunda Brest'i Ligue 1'de 3. sıraya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.