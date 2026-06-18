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Brest Teknik direktörü Eric Roy, hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in teknik direktörü Eric Roy 58 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 00:13
Brest Teknik direktörü Eric Roy, hayatını kaybetti
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Son üç buçuk yıldır pankreas kanseriyle boğuştuğu öğrenilen Eric Roy'un hastalığını basından gizli tutmayı tercih ettiği ve hastalıkla sessiz bir şekilde mücadele etmek istediği belirtildi.

2023 yılında Brest'in başına geçen Eric Roy, 2023-24 sezonunda Brest'i Ligue 1'de 3. sıraya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

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