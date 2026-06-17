15 bin dolara muhtaç kahraman!
İspanya karşısında yaptığı 7 kurtarışla ülkesine 1 puanı getiren Vozinha, vize işlemleri için gerekli olan 15 bin dolarlık teminatı ödeyemeyince annesini maça götüremedi. Başarılı file bekçisi, harika performansının ardından Instagram'daki takip sayısını 50 binden 11.3 milyona yükseltti.
Gerçek adı Josimar Jose Evora Dias. Babası askerdi, annesi çalışıyordu ve o büyükannesiyle büyümek zorundaydı.
Ocak ayında arka arkaya büyükannesi ve dedesini kaybetmesiyle birlikte büyük bir darbe aldı.
Zayıf fiziği sebebiyle sokaklarda fazlasıyla hırpalanan Josimar, soluğu ağlayarak büyükannesinin yanında aldığı için ona Vozinha (Küçük büyükanne) lakabı verildi.
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|Katar
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|4
|Bosna Hersek
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|1
|0
|1
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|İskoçya
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|1
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|0
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|3
|2
|Fas
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|1
|0
|1
|1
|0
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|3
|Brezilya
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|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
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|0
|1
|-1
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
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|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
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|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
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|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
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|1
|1
|5
|-4
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
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|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
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|0
|1
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|2
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|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
|S
|Takımlar
|O
|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
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|0
|1
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|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
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|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
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|4
|1
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|3
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|Fransa
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|3
|Senegal
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|1
|3
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|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
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|1
|0
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|3
|2
|Avusturya
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|1
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|1
|2
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|Ürdün
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|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
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|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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