Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başlarını öne eğmesinler!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla iletti: "Hepsini gözlerinden öpüyorum. Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İnşallah sonraki maçları kazanarak yola devam ederler."
Sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla takıma ilettiği, Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı'nın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı.
Hacıosmanoğlu, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz demiş" deyince takımdaki futbolcular büyük moral buldu.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0