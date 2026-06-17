Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başlarını öne eğmesinler!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla iletti: "Hepsini gözlerinden öpüyorum. Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İnşallah sonraki maçları kazanarak yola devam ederler."

calendar 17 Haziran 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başlarını öne eğmesinler!'
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2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da moraller oldukça bozuldu... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolculardan teknik heyete, yönetimden kampı takip eden basın mensuplarına kadar bu yenilgi herkesin yüzüne bir hüzün çökmesine neden oldu. Ancak kara bulutları dağıtacak mesaj, Türkiye'den ulaştı.

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla takıma ilettiği, Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı'nın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı.

Hacıosmanoğlu, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz demiş" deyince takımdaki futbolcular büyük moral buldu. 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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