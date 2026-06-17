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Fenerbahçe'de kritik süre: Taraftardan tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecindeki sözlerinin yerine gelmemesinin ardından sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 11:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik süre: Taraftardan tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan, başkan Aziz Yıldırım ve yönetime tepki geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım, seçim sürecinde transferle ilgili önemli sözler sarf etmişti. Aziz Yıldırım, "İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz." demişti.

Sarı-lacivertlilerde seçim üzerinden 10 gün geçmesine rağmen transfer konusunda bir resmiyet olmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın sözleri ve bu durumun ardından özellikle sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği tarihler için geri sayıma geçti. Taraftarlar, bu sürede transfer bekliyor.  

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